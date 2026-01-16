²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡ÈÀÖÌÚ¡É¡¢¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡¡ÇÈÍðÉ¬»ê¤Îº§³èÂè2ÀïÌÜ¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡ÙÂè2ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç16Æü¡¢¥É¥é¥Þ24¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¿¼0¡§12¡Á ¢¨16Æü¤Ï¿¼0¡§27¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª¡È¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¡É¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦²ÃÆ£¥í¡¼¥µ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯Âè7²ó¿·Ä¬¼Ò¥Ð¥ó¥ÁÌ¡²èÂç¾Þ¤Ç²Âºî¡õ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãö·§¤³¤È¤ê»á¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾Ì¡²è¡£³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Ãö·§Àº¹©¡Ê¤¤¤Î¤¯¤Þ¤»¤¤¤³¤¦¡Ë¤ÇÇÉ¸¯»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÖÌÚ¥æ¥«¡Ê²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ë¤Ï¡¢Èþ¿Í¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤âËÉÙ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃË¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð37ºÐ¡£¡Ö¤³¤³¤¤¤é¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Çº§³è¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡ÈÀï¾ì¡Ê¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÈÀï¤¤¡É¤È¡È¿ÍÀ¸¡É¤ò¡¢°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¯¡¢Ì¿¤¬¤±¤Îº§³è¥Ð¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£º§³èÎò8Ç¯¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤³¤¸¤é¤»Ê¬ÀÏ´±¡¦ÀÄÅçÃÒ·Ã»ÒÌò¤ÏÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤Ï¡¢ÀÄÅç¤«¤é¤Îº§³èÆ±ÌÁ¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢ÂÎ¸³·¿º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÎÁÍý¥³¥ó¤ËÃ±ÆÈ»²Àï¡£¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÀÖÌÚ¤Î¹¥¤ß¤È¤ÏÄø±ó¤¤µ¤¼å¤Ê¸øÌ³°÷¡¦ÆâÅÄ¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ä¥Á¥ã¥é¤¤ÈþÍÆ»Õ¡¦ÃæÀî¡ÊDen¡Ë¤Ê¤É¤ÇÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÍýÁÛ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¡¦³°»³¡ÊÊÝÅÄ¸Ìé¡Ë¤¬¸½¤ìµÞÀÜ¶á¡£Î¾ÁÛ¤¤³ÎÄê¤Î¾¡¤Á³Î¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÅÄ¤È³°»³¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÍðÉ¬»ê¤Îº§³èÂè2ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª¡È¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¡É¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦²ÃÆ£¥í¡¼¥µ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯Âè7²ó¿·Ä¬¼Ò¥Ð¥ó¥ÁÌ¡²èÂç¾Þ¤Ç²Âºî¡õ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãö·§¤³¤È¤ê»á¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾Ì¡²è¡£³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Ãö·§Àº¹©¡Ê¤¤¤Î¤¯¤Þ¤»¤¤¤³¤¦¡Ë¤ÇÇÉ¸¯»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÖÌÚ¥æ¥«¡Ê²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ë¤Ï¡¢Èþ¿Í¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤âËÉÙ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃË¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð37ºÐ¡£¡Ö¤³¤³¤¤¤é¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Çº§³è¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡ÈÀï¾ì¡Ê¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤Ï¡¢ÀÄÅç¤«¤é¤Îº§³èÆ±ÌÁ¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢ÂÎ¸³·¿º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÎÁÍý¥³¥ó¤ËÃ±ÆÈ»²Àï¡£¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÀÖÌÚ¤Î¹¥¤ß¤È¤ÏÄø±ó¤¤µ¤¼å¤Ê¸øÌ³°÷¡¦ÆâÅÄ¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ä¥Á¥ã¥é¤¤ÈþÍÆ»Õ¡¦ÃæÀî¡ÊDen¡Ë¤Ê¤É¤ÇÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÍýÁÛ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾ÃËÉ»Î¡¦³°»³¡ÊÊÝÅÄ¸Ìé¡Ë¤¬¸½¤ìµÞÀÜ¶á¡£Î¾ÁÛ¤¤³ÎÄê¤Î¾¡¤Á³Î¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÅÄ¤È³°»³¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÍðÉ¬»ê¤Îº§³èÂè2ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£