¶¦»ºÅÞ¡¦»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹
¡Öº£ÅÙ¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤Ï°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âµÄÄ¹¤È¤·¤ÆÅÞ¤Î³èÆ°¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹·è°Õ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌµÄÄ¹¤Ï16Æü¡¢¡ÖÁá¤¤µ¡²ñ¤ËµÄÀÊ¤ò¼¡¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ö°Ì»á¤Î½éÅöÁª¤Ï1993Ç¯¤Ç¡¢ÅÞ¤Î½ñµ¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸å¡¢ÎòÂåºÇÄ¹¤Î¤ª¤è¤½23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
33Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö17¿Í¤ÎÁíÍý¤ÈÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿º¬ËÜÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ö°Ì»á¤Ï¸½ºß¡¢ÅÞ¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¡ÖµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹·è°Õ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
