ÅÔÌ±¤Ø¤Î£±Ëü£±£°£°£°±ßÁêÅö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡¢£²·î£²Æü¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±³«»Ï¡Ä¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï£±£¶Æü¡¢ÅÔ¤Î¸ø¼°¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥ê¡×¤òÄÌ¤¸¤¿£±£µºÐ°Ê¾å¤ÎÅÔÌ±¤Ø¤Î£±Ëü£±£°£°£°±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²·î£²Æü¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÍèÇ¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºòÇ¯£²·î¤«¤éÅìµþ¥¢¥×¥ê¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëºÅ¤·¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÅÔÍ»ÜÀß¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ëÅÔÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¥Ý¥¤¥ó¥È£±±ßÁêÅö¡Ë¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡ÅÔ¤Ï£±Ëü£±£°£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°ºî³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè·î¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£