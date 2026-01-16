¡Ö¤À¤ó¤À¤óÅÅ¼Ö¤¬¸ºÂ®¤·»Ï¤á¤Æ¡Ä¡×»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÄäÅÅ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¶õÄ´»ß¤Þ¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¡¡ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓÄ¾·â¡¡JRÅìÆüËÜ¤¬¸¶°øÄ´ºº
ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÏÈ¯¤«¤é8»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±¿Å¾¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤¿JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤òÄ¾·â¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Å·°æ¤Î¾ÈÌÀ¤¬¾Ã¤¨¤¿µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î¼ÖÆâ¡£¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢JR¿·¶¶±Ø¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµþµÞÀîºê±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤¬¸òÄÌÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
JRÀîºê±Ø¤«¤éµþµÞ¡¦Àîºê±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£
ºë¶Ì¸©¤ÎÀî¸ý±Ø¤äÏÏ±Ø¤Ç¤â¡¢ÅÔÆâ¤Ë¸þ¤«¤¦Â¿¤¯¤ÎÄÌ¶ÐµÒ¤é¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢°ìÉô¤Î±Ø¤ÇÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¡£ÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¤«¤é±ì¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢ºÆÅÙ¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑµÒ¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î»þ´Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óÅÅ¼Ö¤¬¸ºÂ®¤·»Ï¤á¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÉÍ¾¾Ä®±Ø¤Î¼êÁ°¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¼ÖÎ¾¡£ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶õÄ´¤â»ß¤Þ¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¾èµÒ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤â¿Í¤ÎÇ®¤µ¤ÇÆÞ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
Á´Àþ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸á¸å1»þ²á¤®¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÏÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£