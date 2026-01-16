¥¹¥º¥¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯Çä¡ª ¹âµé¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡ß¥¸¥à¥Ë¡¼¾ù¤ê¤Î¡È¥¹¥´¤¤»Í¶î¡ÉÅëºÜ¡ª 87Ëü±ß¥ª¥È¥¯¤ËÇã¤¨¤ë¡Ö¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
87Ëü±ß¥ª¥È¥¯¤ËÇã¤¨¤ë¡Ö¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤È¤Ï¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÎÌ»º¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡Ö¿··¿e VITARA¡Ê¥¤¡¼ ¥Ó¥¿¡¼¥é¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ò¸£°ú¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¡¼¥µ¥¿¥¤¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤È¤¤¤¦³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ë¤âÆëÀ÷¤à°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀè¿ÊÀ¤ÈSUV¤é¤·¤¤Â¿µ¡Ç½À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤³°´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖHigh-Tech ¡õ Adventure¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£3ÅÀ¥é¥¤¥óÈ¯¸÷¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¡¢¶õÎÏÀÇ½¤È·ÚÎÌ²½¤òÄÉµá¤·¤¿18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Î¼¡À¤ÂåEV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥â¥À¥ó¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¿··Á¾õ¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£µ¡Ç½Åª¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ä¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤ä¶îÆ°Êý¼°¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢2WD¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢49kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½¼ÅÅ¤Ç433km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯2WD¤Î¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤¬61kWh¤Ø¤ÈÂçÍÆÎÌ²½¤µ¤ì¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇÄ¹¤È¤Ê¤ë520km¤Ë¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ò»ý¤Ä4WD¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2WD»ÅÍÍ¤ÈÆ±¤¸61kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¡£°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï472km¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ì¾¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇËá¤«¤ì¤¿»ÍÎØ¶îÆ°µ»½Ñ¤òEV¸þ¤±¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿ÅÅÆ°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖALLGRIP-e¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤¹¡£Á°¸å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©¤·¤¿2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âî±Û¤·¤¿Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©¸æ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ï©¤Ç¤ÎÃ¦½Ð¤ò½õ¤±¤ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥â¡¼¥É¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®ÀÇ½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤é¤·¤¤Íê¤â¤·¤¤Áö¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò»Ù¤¨¤ëÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHEARTECT-e¡×¤Ï¡¢¹âÄ¥ÎÏ¹Ý¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê·ÚÎÌ¤µ¤È¹â¹äÀ¤òÎ¾Î©¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åßµ¨¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¸º¾¯¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾º²¹µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤¿ÇÛÎ¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï399Ëü3000±ß¤«¤é492Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿··¿e¥Ó¥¿¡¼¥é¤ÏÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼ÖÆ³ÆþÂ¥¿ÊÊä½õ¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç87Ëü±ß¤Î¸òÉÕ¤¬¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡X¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â¼Á312Ëü3000±ß¤«¤é¤È¤¤¤¦¡¢EV¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£