¥í¥Ã¥Æ¡¦ÅìºÊÍ¦Êå¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤â¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬·ë¹½¤¤¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦ÅìºÊÍ¦Êå¤Ï16Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎ©¤ÁÅê¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿»ý¤Áµå¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÂ¿¤á¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÅìºÊ¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½©º¢¤«¤éÎý½¬¤·¤¿»þ¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬·ë¹½¤¤¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÑ²½µå¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÑ²½µåÂÔ¤Á¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡ ¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤È¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½ÐÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÂç»ö¡£¤½¤ì¤ò¹ç¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤«¤éº¸Â¤Î¤Ä¤Êý¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Êº¸Â¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤éÎÏ¤à¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÂ·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë½©¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤éµå¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢º£»î¤·´ü´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢°¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òº£¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºòÇ¯¤Ë¶á¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÌá¤¹¤Ã¤Æ·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ä´À°¤Î»ÅÊý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤²¤µ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÌá¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤Ê¤¼ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î»þ¤¯¤é¤¤¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é½ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤¤²ø²æ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÉÕ¤Å»¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸Î¾ã¤»¤º¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤êÀÚ¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1²óÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢¡ º¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡¡ºòÇ¯11·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ÀÌó¹¹²þ¤ÎºÝ¡¢¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿ô»ú¤¬°¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Èº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö½©¤ÎÎý½¬¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤â½©¤¹¤´¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢iPad¤È¤«¤Ç¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤«¤é¼ÂÀï¤ÇÅêÆþ¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏºòÇ¯5·î29Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ4·î¡¢5·î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÈè¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤Ç¡¢Â¿Ê¬¶Ê¤¬¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤³¤ÎÀè¤Î²ÝÂê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¾õÂÖÅª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¥¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÅìºÊ¥¤¥³¡¼¥ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ê¤È¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ®ÀÐ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤º¤Ë¤·¤í¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤À¤È¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¡£º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸íËâ²½¤·¤Ê¤¬¤é¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤è¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2·î1Æü¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê2½µ´Ö¼å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤â¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬»î¹ç¸åÈ¾¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤éÁá¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä´À°¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ