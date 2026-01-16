¡Ú8Ç¯Á°¡Û¤¢¤Îº¢¤ÏÇÜÂ®»ëÄ°¤â¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2018Ç¯1·î16Æü¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥Ë¥á¤òÇÜÂ®¤Ç´Ñ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢ÇÜÂ®»ëÄ°¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¸úÎ¨¼çµÁ¼Ô¡×¤¬¹Ô¤Ê¤¦ÊªÄÁ¤·¤¤¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡£ºîÉÊ¤òÁáÁ÷¤ê¤Ç´Ñ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¡Ä¤È²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â8Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢ÇÜÂ®»ëÄ°¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£YouTube¤äX¤Ç¤Ï²èÌÌ¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÇÜÂ®²½¤¬²ÄÇ½¡£Netflix¤Ç¤âÇÜÂ®µ¡Ç½¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤â¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾ÃÈñÂ®ÅÙ¤Î²ÃÂ®¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢Åö»þ¤ÏÇÜÂ®»ëÄ°¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤¬ÀµµÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¡£¸úÎ¨Åª¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤¬¡Ö¿´¤Ë¹ï¤àÂÎ¸³¡×¤«¤é¡ÖµÁÌ³Åª¤Ê¥¿¥¹¥¯¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢°ìÈÖ¤Î¡Ö¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÅùÇÜ¤Ç³Ú¤·¤à¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
º£Æü¤Îµ»ö¡§¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥Ë¥á¤òÇÜÂ®¤Ç´Ñ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
·ÇºÜÆü¡§2018Ç¯1·î16Æü
Ãø¼Ô¡§²¬ËÜ¸¼²ð
»þÃ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´Á³¥¢¥ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
±³¤«¥Þ¥³¥È¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿ÀÏÃ¤Ê¤Î¤«¡© À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¾ï¤è¤êÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¸«Æ¨¤·¡¿Ê¹¤Æ¨¤·¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÇÜÂ®»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎMyAnimeList.net¡ÊMAL¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤¬ÅÙ¡¹µ¯¤³¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉËè¤ËÉ¾²ÁÅÀ¤ä¼«Ê¬¤¬²¿»þ´Ö´Ñ¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ê¤É¤â½ñ¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£·ë²ÌÅª¤ËÂçÎÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾SF¥¢¥Ë¥á¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù´ØÏ¢¤ä¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ñ¥Ã¥×¡Ù¤Ê¤É¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆüµ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤òµ¤·¡¢¤½¤³¤ÇºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®°Õ¤ò½ñ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»þ¤Ë¸«¤«¤±¤ëÄ¶Àä¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Ï¡¢²¿É´¡¢²¿Àé»þ´Ö¤â¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¯ÇÚ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¤¹¤¬¾ï¼±Åª¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÎö¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¿®ØáÀ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬´Ñ¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
MAL¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎKezone¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î°Õ¸«¤Û¤É½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤¬¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è
¥¢¥Ë¥á¤Ë¸Â¤é¤º±Ç²è¤Ç¤â¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë·Á¤Ç´Ñ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤â¤ª¤ê¡¢2012Ç¯º¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·î³ÛÍÎÁ±Ç²è¥µ¥¤¥ÈMubi ¤ä¡¢±Ç²è·ÏSNS¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤ÎLetterboxd¤Ê¤É¤Ç¹âÉ¾²Á¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¡¢¿Íµ¤ºî¤Ð¤«¤ê¤ò´Ñ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¡¼¥¶¡¼KousakaK¤¬¡¢¤³¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·ù¤¤¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤Æ¡¢¸«½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÏÃ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í
Clanky72¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RPG¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥²¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥É»þ¤Ë½Ð¤ë¥Ð¡¼¤È¤«¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬²£¤Ë±ä¤Ó¤ë¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ºîÉÊ¤ò¸«½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë±ä¤Ó¤ëMAL¤Î¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¸«½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÃ£À®´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í
¶¥Áè¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«¸ÊËþÂ¤Ç¤â¤¢¤ëºîÉÊ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÆ»¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾®¤µ¤¤Ãç´ÖÆâ¤À¤±¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤¹¤È¶¥¹çÁê¼ê¤â¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÏŽ¢Ã±¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿Ž£¤ä¡¢Ž¢¤¿¤À¥ê¥¹¥È¤òËä¤á¤¿¤¤¤À¤±¤À¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ëŽ£¤ÈÇò¤¤ÌÜ¤Ç´Ñ¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¿ß¤ÏÂ¿Âç¤ÊÂº·É¤ò½¸¤á¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÈóÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»×¤ï¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£MAL¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¤ò¤ª¤Î¤º¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ùºá¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥³¥ó¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ž¢´Ñ¤Ï¤¸¤á¤¿¤éÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ø¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ê¤ó¤«¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ´Ñ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼Michael¤¬¡¢ÇÜÂ®»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¤À¤±ÇÜÂ®¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ï¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤¬¸¶ºî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÎ®¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ì¤È¡ØMASTER¥¡¼¥È¥ó¡Ù¡£¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤ÏŽ¢ÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤Ê¤¤¥Ý¥ê¥·¡¼Ž£¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤½¤Î¿®Ç°¤ò¼Î¤Æ¡¢ÇÜÂ®ºÆÀ¸¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¤³¤ì¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤«¤é¤¬²Ý¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡¢ÇÜÂ®»ëÄ°¤ò¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
pgmhecateii¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÜÂ®¤Ç´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¼Ô¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢Á´¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇÜÂ®¤Ç´Ñ¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2ÇÜ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â1.2ÇÜ¤ä1.3ÇÜ¤Ç´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËDe Jongh¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤È»Å»ö¤Î»þ´Ö¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¾ÃÈñ¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡£¶¥Áè¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÊý¡¢¤½¤í¤½¤í4,000¥·¥ê¡¼¥ºÌÜ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥³¥¢¤Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ!! ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÜÂ®¤Ç»þÃ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¤§¡©
Image: Shutterstock
Source: MyAnimeList.net, Letterboxd
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»
Í½¸ÀÅªÃæÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅÙ¡§¡ú
ºÆÉ¾²ÁÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú