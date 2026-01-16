¡Ö²Æ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤Ù¤¡×¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ëÆüËÜ¿ÍMF¡¢»Ø´ø´±¤¬°ÜÀÒ¤ò¸å²¡¤·¤«¡ÖÈà¤ÏÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡NEC¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Õ¥ê¥å¡¼¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî¹ÒÂç¤Îµî½¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal International¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³«Ëë¤«¤éÏ¢Â³¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ìÃæ¡£¤½¤Î³èÌö¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤«¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î»°¶¯¤Ç¤¢¤ëPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï²Æ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤³¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¥ª¥é¥ó¥À¤ä²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡ØVoetbal International¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NEC¤Ïº£Åß¤Ë2028Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹º´Ìî¤Ë1500Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤é2000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
¡¡º´Ìî¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³«Ëë¤«¤éÏ¢Â³¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ìÃæ¡£¤½¤Î³èÌö¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤«¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î»°¶¯¤Ç¤¢¤ëPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï²Æ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤³¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¥ª¥é¥ó¥À¤ä²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡ØVoetbal International¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NEC¤Ïº£Åß¤Ë2028Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹º´Ìî¤Ë1500Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤é2000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×