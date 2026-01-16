¡Ú¶¯Åð»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô±ÇÁü¸ø³«¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÅ¹°÷¶¼¤¹¤âÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó²¡¤µ¤ì¥Ñ¥óÃ¥¤¤Æ¨Áö ¾ðÊóÄó¶¡µá¤á¤ë¡áÀÅ²¬¸©·Ù³ÝÀî·Ù»¡½ð
1·î15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ù»¡¤¬¸ø³«¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï ÍÆµ¿¼Ô¤Î²èÁü
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1·î15Æü¸áÁ°0»þ45Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¤·¡¢³ÝÀî»Ô»ÒÎÙ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇµÒ¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤¬Å¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤Ø¹Ô¤¡¢±þÂÐ¤·¤¿½÷ÀÅ¹°÷¤ËÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹°÷¤¬Å¹Æâ¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤Ï¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆËÌ¤ÎÊý¸þ¤ØÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¹õ¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢³¥¿§¤Î¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇò¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄó¶¡±ÇÁü¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÝÀî·Ù»¡½ð:0537¡Ê22¡Ë0110
