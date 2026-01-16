¡Ê¤Þ¤È¤á¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï174±ß°Â¤Î53,936±ß¤ÇÂ³Íî¡¡½µ´Ö¤Ç¤Î¾å¤²Éý¤Ï1,996±ß¡¡Íè½µ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï39±ß°Â¤Î54,071±ß¤ÈÂ³Íî¤Ç´óÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Éý¤Ê¤¬¤é¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¡¢Á°¾ì¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Ãæ¤´¤í¤Î10»þ22Ê¬¤Ë¤Ï403±ß°Â¤Ç53,706±ß¤ÎËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢Á°°ú¤±¤Ï235±ß°Â¤Î53,874±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¾ì¤Ï²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì»þ¤ÏÀáÌÜ¤Î54,000±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÆ¤Ó²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë174±ß°Â¤Î53,936±ß¤ÇÂ³Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
SCREEN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê7735¡Ë¤Ï°ì»þ6.9¡ó¹â¤Î18,040±ß¤ò¤Ä¤±ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¼çÍ×¸ÜµÒ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡ÎTSM¡Ï¤¬2026Ç¯¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ·×²è¤Ï520²¯-560²¯ÊÆ¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤à¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤ÏÇä¾å³ÈÂç´üÂÔ¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JX¶âÂ°¡Ê5016¡Ë¤Ï°ì»þ5.4¡ó¹â¤Î2,698±ß¤ò¤Ä¤±¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ûÍ×Áý¤¬Â³¤¯È¾Æ³ÂÎ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¶âÂ°ÇöËìºàÎÁ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹¹Û¾²¤Ë½Ð»ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥ì¥¢¥¢ー¥¹³«È¯´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ»ñ¶âÎ®Æþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ê8136¡Ë¤Ï°ì»þ5.9¡ó°Â¤Î4,778±ß¤ò¤Ä¤±ºòÇ¯Íè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤«¤éÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤àÃæ¤Ç¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î¸º¾¯¤ä¸½ÃÏ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³¤³°Àª¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TBS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9401¡Ë¤Ï°ì»þ1.8¡ó¹â¤Î6,220±ß¤ò¤Ä¤±ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±Ç²èÀ½ºî¡¦¥á¥Ç¥£¥¢²ñ¼Ò¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢³¤³°»ö¶È³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬Çã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥±ー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê186A¡Ë¤Ï°ì»þ16.2¡ó¹â¤Î963±ß¤ò¤Ä¤±ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡ÖÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢Î¾À¯ÉÜ¤Ï±§Ãè³«È¯¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¹©±ÒÀ±¤ä±§Ãè¤´¤ß¤Î½üµî¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï0.3¡ó°Â¤ÇÂ³Íî¤â¡¢½µ´Ö¤Ç¤Ï3.8¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½°µÄ±¡Áªµó¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ÏÂç¤¤¯¡¢³¤³°Àª¤Ê¤É¤¬Çã¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¤Ï¡¢19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Â¸µ¤Î³ô¹âÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢22Æü¡¦23Æü¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤â¤¢¤êÀè¹Ô¤¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô