¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢16Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÄäÅÅ¤ËÈ¼¤¦±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ìó67Ëü3000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤Ï15¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¼ÄäÅÅ¤Ïµ¯¤¤¿¡©JRÅìÆüËÜ¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÄäÅÅ¤·¤¿ÀßÈ÷
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸áÁ°3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ºî¶È¤¬´°Î»¤·Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¼Â»Ü¡£Æ±50Ê¬¤´¤í¡¢Á÷ÅÅ¤¬³«»Ï¤Ç¤¤º¤Ë»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬ÄäÅÅ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢»³¼êÀþÆâ³°²ó¤ê¡¢µþÉÍÅìËÌÀþÆî¹ÔËÌ¹ÔÀþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸á¸å1»þ8Ê¬¤´¤í¡¢»³¼êÀþÆâ³°²ó¤ê¡¢µþÉÍÅìËÌÀþÆî¹ÔËÌ¹ÔÀþ¤ÎÀßÈ÷ÅÀ¸¡µÚ¤ÓÉüµìºî¶È¤Î´°Î»¤ËÈ¼¤¤±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡ÄäÅÅ¤Ï¿·¶¶¡ÁÉÊÀî±Ø´Ö¤Çµ¯¤¤¿¡£¡Öºî¶È½ªÎ»¸å¤ÎÁ÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¹ÔÎó½é¤á¤Æ¡×¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÄäÅÅ¤ò½ä¤ë·Ð²á
1·î16Æü
¸áÁ°3»þ20Ê¬¤´¤í¡¡ºî¶È¤¬´°Î»¤·Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¼Â»Ü
Æ±50Ê¬¤´¤í¡¡Á÷ÅÅ¤¬³«»Ï¤Ç¤¤º»³¼êÀþµÚ¤ÓµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬ÄäÅÅ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê»³¼êÀþÆâ³°²ó¤ê¡¢µþÉÍÅìËÌÀþÆî¹ÔËÌ¹ÔÀþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
¸á¸å1»þ8Ê¬¤´¤í¡¡»³¼êÀþÆâ³°²ó¤ê¡¢µþÉÍÅìËÌÀþÆî¹ÔËÌ¹ÔÀþ¤Ë¤ª¤±¤ëÀßÈ÷ÅÀ¸¡µÚ¤ÓÉüµìºî¶È¤Î´°Î»¤ËÈ¼¤¤±¿Å¾ºÆ³«
