¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê77¡Ë¡á½°±¡¿ÀÆàÀî2¶è¡á¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢º£´ü¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¸½ºß10´üÌÜ¡£´û¤Ë¼þÊÕ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢17Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤ÇÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬16Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿û»á¤Ï2012Ç¯12·î¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¡£°ÂÇÜ»á¤Î¼óÁêÂà¿Ø¤Þ¤ÇÎòÂåºÇÄ¹¤ÎÌó7Ç¯8¥«·î¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Ï¿û»á¤Î¸å·Ñ¸õÊäÁª¤Ó¤òµÞ¤°¡£¿û»á¤ÎÀ¯Ì³Ã´Åö¼óÁêÈë½ñ´±¤À¤Ã¤¿¿·ÅÄ¾ÏÊ¸»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û»á¤Ï½°±¡µÄ°÷Èë½ñ¤ä²£ÉÍ»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£2006Ç¯¤ËÂè1¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÎÁíÌ³Áê¤È¤·¤Æ½éÆþ³Õ¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÇÜ»á¤Î¼óÁêºÆÅÐÈÄ¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿19Ç¯4·î¡¢¿·¸µ¹æ¡ÖÎáÏÂ¡×¤òµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¡£¡ÖÎáÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡20Ç¯9·î¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¸å¤ò¼õ¤±Âè99Âå¼óÁê¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈãÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ21Ç¯10·î¤ËÂàÇ¤¡£ºßÇ¤Ãæ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ÁÏÀß¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶âÃÍ²¼¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£