¡Ú´ÚÎ®¡ÛLE SSERAFIMÊ©¤Ç¤â¿Íµ¤¡Ö25Ç¯Ê©¤ÇºÇÂ¿ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¡×£¸°Ì¡¡
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¡Ê¥ë¡¡¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï13Æü¡¢¡Ö25Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î½ç°Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£LE SSERAFIM¤Ï8°Ì¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇÂè4À¤ÂåK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
Æ±¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÊÆ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¥Ç¡¼¥¿Ä´ºº¶È¼Ô¤Î¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¡ÊLuminate¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡¢25Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë»»Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏºòÇ¯8·î¡¢Åö»þ¤Þ¤Ç½¸·×¤·¤¿¡Ö25Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LE SSERAFIM¤Ï6°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£