¡Ú¹Åç¡Û¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Î¥É¥é£·¹âÌÚ²÷Âç¡¢²áµî£´ÅÙ±¦Éª¼ê½Ñ¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¤Ë¡ÈÌ©Ãå¼èºà¡É
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¡¦¹âÌÚ²÷Âç¡Ê¤Ï¤ä¤È¡ËÅê¼ê¡áÃæµþÂç¡á¤¬£±£¶Æü¡¢²áµî¤Ë£´ÅÙ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÂçÀ¥ÎÉ¤Î½õ¸À¤ò¶»¤ËÍèµ¨£²Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤«¤éÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê²ñ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£¿È¶á¤ËºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤¬¤¤¤¿¡£º£¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£½Ñ¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´¶³Ð¤ÇÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤À¤«¤é¡¢°ì´î°ìÍ«¤»¤º¤Ë¡££±£°£°ÅÀ¤òµá¤á¤¹¤®¤º¡¢£³£°¡¢£´£°¡¢£µ£°¤È½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£Ìá¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Ø°ì¿Ê°ìÂà¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¸å¤Ç¤Ï½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÃæÃÇ¤·¤ÆÀèÇÚ¤Î¿¿¸å¤í¤ÇÄ¾Î©ÉÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿³ä¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎºÆ¸½À¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Èµå¤Î¼Á¡¢¶¯¤µ¤È¡¢Æ§¤ß¹þ¤ßÂ¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀ©¸Â¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿ÉÊú¶¯¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£