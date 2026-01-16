£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡¡»Ä¤ê£±£±ÏÈ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¤Ï¡©¡¡Âè£²ÀèÈ¯ÏÈ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹º¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤â¸õÊä¤Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÍèÇ¯£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤é£¸Åê¼ê¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Âè£²ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤é£±£±¿Í¤Î½Ð¾ì¤òÈ¯É½¡£ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±¤Î¤Û¤«¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤È¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ä¤ê£±£±ÏÈ¤Ï¡¢´û¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¡¢£×¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè£²ÀèÈ¯ÏÈ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡¢µÜ¾ëÂçÌï¤Îº¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ»³ÏË´ð¤é¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÊá¼ê£±ÏÈ¡¢ÆâÌî¡¢³°Ìî¤È¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»Ä¤ê£±ÏÈ¤ÎÊá¼ê¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¡ÈÆ¹¾å¤²Êá¼ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ÈÂÇ·â¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëµð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ