¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¡×ËâºÀÅÍ¡¢É×ÉØ¤Ç¶Ú¥È¥ì¡ªºÊ¡¦ÌðÂô¿´¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È£³£°£ã£í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×·ëº§£±£¹Ç¯
¡¡¸µ³ÊÆ®²È¤ÎËâºÀÅÍ¤¬¡ÈÄï»Ò¡É¤È¶¦¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÄï»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÈÄï»Ò¡É¤ÇºÊ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌðÂô¿´¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÌðÂô¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¤¹¤Í¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ªºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È£³£°£ã£í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö£²¿Í¤È¤âÀ¨¤¹¤®¤Æ¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¹¹¤Ë¹Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¤Í¡¡ÌµÂÌ¤Ê»éËÃ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤ÈÌðÂô¤Ï£²£°£°£·Ç¯£²·î¤Ë·ëº§¡££±£²Ç¯£¶·î¤ËÄ¹½÷¡¢£±£´Ç¯£¹·î¤Ë¼¡½÷¡¢£±£¹Ç¯£±·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£