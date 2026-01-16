¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÎ©²ÖÀ¿¸ã¡¡Jr.²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¤ËàÁ´¿È¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯áÍ½¹ð¡Ö³Ð¸ç¤·¤È¤±¤è¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£²£µÆüËëÄ¥¥á¥Ã¥»Âç²ñ¤Ç¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Âè£·£²ÂåÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£²£¶¡Ë¤ËàÁ´¿È¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯á¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Î©²Ö¤ÈÀÄÌø¤Ï£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñÁ°¤Î²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£Î©²Ö¤ÏÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖµîÇ¯¡¢²¶¤Ï¤¿¤Ö¤ó£±Ç¯¡¢¤Û¤Ü²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤Î·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¤¿¤±¤ÉÍ½ÁªÇÔÂà¤À¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÃÄÂÎ¤Î´ú¤òÍÈ¤²¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡££Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤¬Åö»þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤âÄ©Àï¤·¤¿¤±¤ÉÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¡¢¤¿¤Ö¤ó¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Á¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¡£»×¤¤¤Ã¤¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÄÌø¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÀèÆü¡Ê£±£±Æü¡Ë¤Î¿·½Õ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¡¢¡ÊÎ©²Ö¤¬¡Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯°ìÈ¯¤Ç¾¡¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤Î»þ¤«¤é¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢£µÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢²¶¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤À¤È¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö¡ÊËÉ±ÒÀï¤¬¡Ë£´ÅÙÌÜ¡¢£µÅÙÌÜ¤È£±·î¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¤Ë£²ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ëÎ©²Ö¤Ï¡Öº£¤½¤ó¤ÊÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤Ç²¶¤È»î¹ç¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥º¥¿¥º¥¿¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤¾¡£¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò±¦ÏÓ¡¢º¸ÏÓ¡¢±¦Â¡¢º¸Â¡¢¼ó¡¢¹ø¡¢Á´Éô¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÊ´ºÕ¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡£³Ð¸ç¤·¤È¤±¤è¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡×¤ÈÂçÃÀÍ½¹ð¤ò¤·¤¿¡£