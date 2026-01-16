¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¡ÖÉÔµÈ¡×Å¸Ë¾¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È26Ç¯À®ÀÓÍ½ÁÛ...ÂÇÀÊ¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤À¤¬¡ÖÀ®ÀÓ¤ÏµÞÍî¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¾×·â
´Ú¹ñÂç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.KR¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ½ÁÛÀ®ÀÓ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë...¤Þ¤µ¤«¡×
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¥¥à¤é¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¤ò¡¢ÆÈ¼«¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¥¥à¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢334ÂÇ¿ô79°ÂÂÇ¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¡¢22ÅðÎÝ¡£ÂÇÎ¨¤Ï.237¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿OPS¤Ï.636¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥¥à¤ÏÂç¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¡¢71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢161ÂÇ¿ô45°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢13ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ºÇ¶¯·³ÃÄ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â·ã¤·¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ï25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²¼²ó¤ëÀ®ÀÓ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖMLB.KR¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤¬¼¨¤·¤¿¿ô»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë...¡Ø¤Þ¤µ¤«¡Ù¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÔµÈ¤ÊÅ¸Ë¾¡¢26Ç¯Í½ÁÛÀ®ÀÓ¡ØµÞÍî¡Ù¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®ÀÓÍ½Â¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¥à¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤«¡×
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓÍ½ÁÛ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê2ÇÜ°Ê¾å¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤ÏºòÇ¯¤è¤êÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£À®ÀÓÍ½Â¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ï¡¢¥¥à¤¬26Ç¯¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÇÎ¨.264¡¢OPS.705¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ìÊý¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.214¡¢OPS.571¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖMLB.KR¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¤ÎÀ®ÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÅªÃæÎ¨¤¬¹â¤¤Êý¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Ç·Þ¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤«¡¢¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¥à¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯4500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î28Ç¯¤È29Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
