´Ú¹ñÂç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.KR¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¤òÁÈ¤ß¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ½ÁÛÀ®ÀÓ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë...¤Þ¤µ¤«¡×

ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¥­¥à¤é¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¤ò¡¢ÆÈ¼«¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£

Æ±¥µ¥¤¥È¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¥­¥à¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢334ÂÇ¿ô79°ÂÂÇ¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¡¢22ÅðÎÝ¡£ÂÇÎ¨¤Ï.237¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿OPS¤Ï.636¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£

¥­¥à¤ÏÂç¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¡¢71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢161ÂÇ¿ô45°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢13ÅðÎÝ¤òµ­Ï¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£

ºÇ¶¯·³ÃÄ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â·ã¤·¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ï25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²¼²ó¤ëÀ®ÀÓ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£

¡ÖMLB.KR¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤¬¼¨¤·¤¿¿ô»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë...¡Ø¤Þ¤µ¤«¡Ù¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÔµÈ¤ÊÅ¸Ë¾¡¢26Ç¯Í½ÁÛÀ®ÀÓ¡ØµÞÍî¡Ù¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ­»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£

¡ÖÀ®ÀÓÍ½Â¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥­¥à¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤«¡×

µ­»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓÍ½ÁÛ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê2ÇÜ°Ê¾å¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤ÏºòÇ¯¤è¤êÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£À®ÀÓÍ½Â¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£

¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ï¡¢¥­¥à¤¬26Ç¯¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÇÎ¨.264¡¢OPS.705¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ìÊý¡¢ºÇ°­¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.214¡¢OPS.571¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£

¡ÖMLB.KR¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¤ÎÀ®ÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÅªÃæÎ¨¤¬¹â¤¤Êý¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Ç·Þ¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤«¡¢¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¥­¥à¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯4500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î28Ç¯¤È29Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢¤òÊÝÍ­¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£