¡¡£±£¶Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³Íî¡£¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤Ï¶¯¤¯¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ë¤ÏÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¸å¾ì¤Ï²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£·£´±ß£³£³Á¬°Â¤Î£µËü£³£¹£³£¶±ß£±£·Á¬¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£²£´²¯£±£´£°£²Ëü³ô¡£ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£·Ãû£²£°£³²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¹£µ£¸¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó£µ£¹¡ó¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£µ£¹£·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£´£¸ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ä¶âÍ»³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£²£¹£²¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø¡Ë¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¯²¼Íî¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ç£µËü£´£°£°£°±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£´£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£µÆü»þÅÀ¤ÇÆÍî¥ì¥·¥ª¡Ê£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ï£±£´£´¡¥£¸¤ÈÇã¤ï¤ì²á¤®¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢Áê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬£±£µÆü¡¢¡Ö¿·ÅÞ¡×¤Î·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤â¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÉÔÆ©ÌÀÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼çÎÏ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤Ï·øÄ´¡£¸å¾ì¤ËÆþ¤ê²¼¤²Éý¤Ï½Ì¾®¤·°ì»þÁ°Æü½ªÃÍ¶áÊÕ¤Þ¤ÇÃÍ¤òÌá¤·¤¿¤¬¡¢Âç°ú¤±¤Ë¤«¤±ºÆ¤ÓÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÌó£¶³ä¤ÎÌÃÊÁ¤ÏÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤¬°Â¤¯¡¢»°É©½Å¹©¶È¡ã7011¡ä¤ä¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡ã6954¡ä¤¬²¼Íî¡£ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ã6330¡ä¤ä»°°æ³¤ÍÎ³«È¯¡ã6269¡ä¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ã7203¡ä¤äÆüÎ©À½ºî½ê¡ã6501¡ä¤¬ÆðÄ´¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡ã8136¡ä¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤ä¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤ä£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¡¢»°°æ¶âÂ°¡ã5706¡ä¤¬·øÄ´¡£»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤ä¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8411¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥¤¥Ó¥Ç¥ó¡ã4062¡ä¤äÆüÅìËÂÀÓ¡ã3110¡ä¡¢¥³¥Þ¥Ä¡ã6301¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
