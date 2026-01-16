¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤Ï¥ì¥ó¥¸Æâ¤Î¤â¤ß¹ç¤¤Â³¤¯¡á¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥Ê
¡¡¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¸å¤«¤é¤Î£¹¡¥£±£´－£¹¡¥£²£¶¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¾å²¼¤¬¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Ï¤ä¤ä¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¤Ç½µ¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ£¹¡¥£²£´£°£°Ä¶¤¨¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢£µÆü¤ËÉÕ¤±¤¿º£·î¤Î¹âÃÍ£¹¡¥£²£µ£·£¹¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º£¹¡¥£²£±Âæ¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¥¯¥íー¥ÊÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¼¡¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï£±£·±ßÂæÁ°È¾¿ä°Ü¡£¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¸³«¡£
USDSEK¡¡9.2262¡¡SEKJPY 17.147
