いよいよはじまるトキとヘブンの家族生活

松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が結ばれた。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。昨年末の第13週「サンポ、シマショウカ。」（12月22日〜26日放送）で、ようやく愛を確かめ合うにいたった2人は、第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（1月5日〜9日放送）で、さらに一歩進んだ。

当初は結婚について、家族に報告するのを躊躇したトキだったが、養父の司之介（岡部たかし）、養母のフミ（池脇千鶴）、養祖父の勘右衛門（小日向文世）に無事に伝え、実母の雨清水タエ（北川景子）と実弟の三之丞（板垣李光人）にも知らされた。だが、ヘブンは、トキがなにか隠しごとをしていることに納得がいかない。家族の顔合わせの日にも、突然「カゾク、ナル、デキナイ」といい出した。

だが、トキが、家族の借金などについて黙っていたのは、ヘブンと一緒になるのが金銭目的だと思われたくなかったからだと打ち明け、養母のフミも、実母と養父母の関係などについて説明し、ヘブンを含む全員がわかり合うことになった。なかなか心に響く名場面だったように思う。

こうして、第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（1月12日〜16日放送）では、広い武家屋敷に転居し、「家族」の生活がはじまることになるが、ヘブンのモデルのラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）は、『ばけばけ』のヘブンに負けず劣らず偏屈な変人だったので、トキのモデルの小泉セツは、かなりの苦労を（それは幸福の裏返しでもあったにせよ）重ねることになる。

「感情の鋭敏な事は驚く程」

ただ、『ばけばけ』のトキとヘブンの話は、セツとハーンの史実にぴたりと重ねられているわけではないので、セツとハーンが「夫婦」になるまでの流れを、最初に簡単に説明しておきたい。

『ばけばけ』のトキは、明治23年（1890）の秋にハーンの女中になり、毎朝、養家から通ったが、実在のセツがハーンの女中になったのは、明治24年の2月上旬ごろで、最初から住み込みだった。つまり、妾を兼ねた女中として住み込みで働きはじめ、間もなく女中を超える関係になったと思われる。

そしてハーンが、宍道湖に面した借家から、広めの士族屋敷への転居を希望したため、明治24年（1891）6月22日、松江城の内堀沿いの北堀町にある、現在の「小泉八雲旧居」に引っ越した。第15週からは、そこでの暮らしがモデルになる。

ハーンの没後にセツの口述が筆記された『思ひ出の記』には、ハーンについてこう記されている。「少し変でございますが、ヘルン（註・ハーンのこと）はごく正直ものでした。微塵も悪い心のない人でした。女よりも優しい親切なところがありました。ただ幼少の時から世の悪者共にいじめられて泣いて参りましたから、一国者（註・頑固者のこと）で感情の鋭敏な事は驚く程でした」。

こうして「驚く程」「鋭敏」だったからこそ、日本美を感じとり、古き良き日本の伝統や霊性を発見できたわけだが、その鋭い感覚は、時に常識を超えた行動につながった。

「だめです、地獄です」

北堀町の武家屋敷に引っ越して間もなく、伯耆国（鳥取県西部）に旅行している。温泉の宿屋に1週間滞在する予定だったが、着いてみると、大勢の人が酒を呑んで騒いでいた。

「それを見ると、すぐ私の袂を引いて『だめです、地獄です、一秒でさえもいけません』と申しまして、宿の者共が『よくいらっしゃいました。さあこちらへ』と案内するのに『好みません』というのですぐにそこ去りました」（『思ひ出の記』より）

セツは「嫌いとなると少しも我慢致しません」と補足している。

明治29年（1896）に東京に引っ越してからのこと。富久町（新宿区富久町）の瘤寺という寺の横の借家に住んでいたときのこと。いつも散歩していた瘤寺の境内で、大きな杉の木が3本、切り倒されているのをハーンが見つめていたという。

「『何故、この樹切りました』『今このお寺、少し貧乏です。金欲しいのであろうと思います』『ああ、何故私に申しません。少し金やる、むつかしくないです。私樹切るよりいかにいかに喜ぶでした。この樹幾年、この山に生きるでしたろう、小さいあの芽から』といって大変な失望でした。『今あの坊さん、少し嫌いとなりました（中略）』と、さも一大事のように、すごすごと寺の門を下りて宅に帰りました」（同）

それ以降、瘤寺にはあまり行かなくなったという。

熱心になりすぎる余り

そんな具合だから、家にいるときも頑固一徹だった。自分が勉強する時間、執筆する時間が大事で、その集中を切らされることを極端に嫌ったという。

「ヘルンは面倒なおつき合いを一切避けていまして、立派な方が訪ねて参られましても、『時間を持ちませんから、お断りいたします』と申し上げるようにと、いつも申すのでございます。（中略）玄関にお客がありますと、第一番に書生や女中が大弱りに弱りました。／人に会ったり、人を訪ねたりするような時間はもたぬ、といっていましたが、そのような交際の事ばかりでなく、自分の勉強を妨げたりこわしたりするような事から、一切離れて潔癖者のようでございました」（同）

そして、一人の時間を大切にし、一人の世界に浸ったという。

「交際を致しませぬのも、偏人のようであったのも、皆美しいとか面白いとかいう事をあまり大切に致しすぎる程に好みますからでした。このために、独りで泣いたり怒ったり喜んだりして全く気ちがいのようにも時々見えたのです。ただこんな想像の世界に住んで書くのが何よりの楽しみでした」（同）

一緒に暮らしはじめたころはセツも戸惑い、ハーンは「気が違うのではないかと心配致しまして」、『ばけばけ』の錦織友一（吉沢亮）のモデルの西田千太郎に相談したという。だが次第に、「あまり深く熱心になり過ぎるからである」とわかってきたという。だから東京時代、富久町から西大久保の広い家に移ってからは、

「いつでもコットリと音もしない静かな世界にしておきました。それでも箪笥を開ける音で、私の考えをこわしました、などと申しますから、引き出し一つ開けるにも、そうっと静かに音のしないようにしていました」（同）

だが、そんなときは「あの美しいシャボン玉をこわさぬようにと思いました。そう思うから叱られても腹も立ちませんでした」と、セツは述べている。夫をシャボン玉だと思う、という生活の知恵である。

英語さえ学ばせてくれない

一つのことに集中する人にありがちだが、「ウイスキーを、葡萄酒と間違ってトクトクとコップについで呑みかけたり、コーヒーの中に塩をいれかけたり、などするのです」（同）。

そして、気に入ったものがあると、お金にも糸目をつけない。上野で行われる絵の展覧会によく出かけたそうだが、ハーンに「あなた、よいと思いますか」と聞かれ、「美しい、よい絵と思います」と答えると、「あなた、よいと思いますならば買いましょう。この価まだ安いです。もう少し出しましょう」といって、必要以上にお金を払ったという。

たとえば京都見物などでも同様で、拝観料は決まっているのに、自分が気に入ると何倍も払おうとし、セツが「かえっておかしい」といっても、「ノウ、ノウ、私恥じます」といって、聞き入れなかったという。

呉服屋に2〜3反の浴衣を買いに行ったときは、ハーンはあれも買いましょう、これも買いましょうといい出した。「いろいろの浴衣あなた着て下され。ただ見るさえもよきです」というのがハーンの意見で、ついには30反も買ったのだという。

一方で、文明の利器は大嫌いで、「女中や下男は幾人でも増すから、電話だけは止めにしてくれ」といい、電話を取りつけさせてくれなかったという。電車に乗ったことは一度もなく、「私共にも乘るなと申していました」と、セツは述べている。

また、何事も日本風が好みで、松江から熊本に転出した当時は、セツはハーンのもとで英語を学習したが、その後、セツが学習の再開を望んでも、ハーンは英語をしゃべると日本女性のしとやかさが失われると主張して、学ばせてくれなかったという。

この感受性の鋭さゆえに、後世に残る多くの作品を残せたと思われるが、共に暮らすのは苦労が伴っただろう。しかし、セツには前述のように、美しいが壊れやすいシャボン玉をあつかうのだ、と思えば腹も立たないという「生活の知恵」があった。むろん、頭をそう切り替えられたのは、ハーンへの愛情と敬意があったからだろう。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

