¼ã·î·òÌð¡¡¡È¤¤¤ÞºÇ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¸å¤í¤Ë°ï¤é¤µ¤Ê¤¤ÃË¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿3¤Ä¤Î¶Ë°Õ¤È10Ç¯Á°¤Î°Ì´
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê30¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖGET¡¡SPORTS¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë1¡¦55¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤¤¤Þ¤ä12µåÃÄNo.1¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ¤È¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×Æî¸¶À¶Î´¡Ê60¡Ë¤«¤é¤Î¡È»ØÌ¾¡É¤ò¼õ¤±¤Æ1ÂÐ1¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë¼Â¸½¡£¤Þ¤º¤Ïºòµ¨2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ118»î¹ç¡ÊÁ´Éô¤Ç121»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£Êá°ï¤Ï2¤Ä¤È100»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿12µåÃÄ¤ÎÊá¼ê¤Ç°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï2024Ç¯¤Î.474¤«¤é2025Ç¯¤Ï.219¤ËÄã²¼¡£¼«¿È¤ÎÊá¼ê¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¼éÈ÷·¿¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ã·î¤Ï¡ÖÊá¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÊá¼ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊá¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êá¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»°ÎÝ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤éÊÑ²½µå¤òÍ×µá¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Êá¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ»½Ñ¤ÏËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¤¤¤ÞºÇ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¸å¤í¤Ë°ï¤é¤µ¤Ê¤¤ÃË¡É¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Î¶Ë°Õ¤Ï¡Ê1¡Ë¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀµÌÌ¤ËÆþ¤ë¡Ê2¡ËÂÎ¤Î·ä´Ö¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ê3¡ËÊá¤é¤º¤ËÅö¤Æ¤ë¡½¡½¤Î3ÅÀ¡£¡Ö¸Ô´ØÀá¤Ï·ë¹½¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Û¤¦¡×¤È¼«Ç§¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¶Ë°Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï2016Ç¯4·î23Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊQVC¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡¢3¡½3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢1»à»°ÎÝ¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÅö»þNPBÄÌ»»99¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿12³ØÇ¯¤âÀèÇÚ¤ÎÊ¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤À20ºÐ¤À¤Ã¤¿¼ã·î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÍ×µá¡£¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤ÎÆü¤°¤é¤¤¤ËËÍ¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç2·³¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤¦°ì²óÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿Æ±¤¸µå¤òÍ×µá¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡2026Ç¯¤Ï¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢²þ¤á¤Æ¡×¤È¿´¤Ë¸Ç¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½Å°µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤âµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã·î¡£
¡¡16Æü¤Ë¤Ï¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ã·î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎWBC¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¤â¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤ò¼é¤ë¡£