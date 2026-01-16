½»Í§À¸Ì¿¡¢AI¤Ç±Ä¶ÈÌÏµ¼±é½¬¡¡Áá´ü¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ßÁÀ¤¤
¡¡½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¿·¿Í±Ä¶È¿¦°÷¸þ¤±¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÌÏµ¼±é½¬¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¿¦¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Áá´ü¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤ò»È¤Ã¤Æ¸¦½¤ÆâÍÆ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌóÁý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¥¿¦ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡½¾Íè¤ÏÀèÇÚ¿¦°÷¤Ê¤É¤ò¸ÜµÒÌò¤È¤·¤Æ¸¦½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¤Î¿å½à¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ä¡¢»ØÆ³Ìò¤Î¿¦°÷¤È¿·¿Í¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç¸¦½¤ÆüÄø¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿AI¤Ï¿¦°÷¤¬»È¤¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËÆ³Æþ¤·¡¢1¿Í¤Ç¤â·±Îý¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸¦½¤¤Ç¤Ï¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÊÊ¬¿È¡Ë¤¬¸ÜµÒÌò¤òÌ³¤á¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£