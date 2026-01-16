Ä«Çµ»³¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¡¢Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÍ§É÷¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¿©¤é¤¦
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê6ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËËëÆâÉüµ¢¤·¤¿Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÇÅìÁ°Æ¬16ËçÌÜ¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½¡Ë¤ÏÀ¾13ËçÌÜ¤ÎÍ§É÷¡Ê31¡áÃæÂ¼Éô²°¡Ë¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ÇÊø¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢4¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÏÁê¼ê¤¬º¸¾å¼ê¤òÍß¤·¤¬¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«Çµ»³¤ÏÆÀ°Õ¤Î±¦º¹¤·¡£°ìµ¤¤ËÁ°¤Ø½Ð¤Ê¤¬¤éº¸¤âº¹¤·¤Æ¡¢¤â¤í¤¶¤·¡£¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç±¦¤«¤éÍ§É÷¤¬ÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢Ä«Çµ»³¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ABEMAÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ²£¹Ë¡¦ÂçÇµ¹ñ¤Î¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÄ«Çµ»³¤ÏÂ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÚÉ¶ºÝ¤ØÄÉ¤¤¹þ¤àºÝ¤Ë¡Ë¤â¤¦¾¯¤·Â¤òÁ°¤Ø½Ð¤·¤Æ¡¢µÍ¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£Â¤¬Î®¤ì¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤ÎÍ×°ø¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£