¡ÖÊ¡ÅÄÍº°ì¤Î»þÂå¡×¤Ë°ÛÊÑ¡©¡¡¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤ÎÉÔÄ´¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡1·îÂè2½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷46Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý6²¯5400Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ6½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡£1·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«39Æü´Ö¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï907Ëü8400¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï123²¯5200Ëü±ß¡£2°Ì°Ê²¼¤â½ç°Ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î5°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ°½µ¤ÈÆ±¤¸¡£ÎãÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ÏÍÎÏºî¤Î¸ø³«¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤áÆ°¤¤Î¾¯¤Ê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
»²¹Í¡§¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤¬ËëËö»Ö»Î¤Ë¡¡¡Ø¿·²ò¼á¡Ù¥·¥êー¥º¤ÏÊ¡ÅÄÍº°ì¤Î¿·¤¿¤Ê´ÇÈÄ¤È¤Ê¤ë¤«¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ½é½µ¤Ï3°Ì¡¢2½µÌÜ¤Ï5°Ì¡¢3½µÌÜ¤Ï7°Ì¡¢º£²ó¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¥®¥ê¥®¥ê¤Î9°Ì¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤ÎÉÔÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¸ø³«¤«¤é25Æü´Ö¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï9²¯4900Ëü±ß¡£¡Ø¿·²ò¼á¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊÆ±ÍÍ¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì¤¬´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÊ¡ÅÄÁÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Â¿¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥·¥êー¥º¤ÎÁ°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçÀôÍÎ¼ç±é¤Î¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¤Ï2020Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½ª¶½¼ý40.3²¯±ß¡£2021Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç7°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¤È¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á°¼Ô¤Ï7²¯7000Ëü±ß¡¢¸å¼Ô¤Ï2²¯4400Ëü±ß¡£5Ç¯¤Ç3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø³«4½µÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤âÆ±¤¸¤¯3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤ÎºÇ½ª¶½¼ý¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡·àºî²È½Ð¿È¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ê¡ÅÄÍº°ì¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ìÌö¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¶½¼ý38.4²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤Ç10Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë±Ç²èºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤âºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ë¸Â¤é¤º¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÂ¿ÍÍ¡£¡Ø¶äº²¡Ù°Ê¹ß¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿±Ç²è³¦¤Ç¡¢¡Ö¿ô·â¤Æ¤ÐÅö¤¿¤ë¡×¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿µ©Í¤ÊÂç½°ºî²È¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î·ë²Ì¤ò¤³¤È¤µ¤é¤¢¤²¤Ä¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥íー¥óºîÉÊ¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À¤Î¤¢¤ë´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤ÎµÞ¼ºÂ®¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÁí´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤Ç¥·¥êー¥º½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·º£¸å¤âÊ¡ÅÄÍº°ì¤ÎºîÉÊ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¿ºî²È¤À¤±¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¿·¤¿¤Ê¼ê¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë