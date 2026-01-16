Çí¤¤¤ÀÈé¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¡ÄËÅÄ»Ô¾®¸¶ÃÏ¶è¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬ÏÂ»æºî¤ê¡Ø¥«¥ó¥¾¥«¥·¥¡Ù¤òÂÎ¸³ ¾ø¤·¤¢¤¬¤Ã¤¿¥³¥¦¥¾¤ò¼êºÝ¤è¤¯
¡¡ÏÂ»æ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¾®¸¶ÃÏ¶è¤Ç16Æü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤é¤¬ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÂ»æºî¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥¾¥«¥·¥¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥¾¥«¥·¥¤Ï¡¢ÏÂ»æºî¤ê¤¬À¹¤ó¤Ê¾®¸¶ÃÏ¶è¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢ÏÂ»æ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥¦¥¾¡×¤È¾ø¤·´ï¤Î¡Ö¥³¥·¥¡×¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÍÒ¤Î³¸¤ò°ú¤¾å¤²¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ¾ø¤·¤¢¤¬¤Ã¤¿¥³¥¦¥¾¤ÎÌÚ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ã¼¤«¤é¼êºÝ¤è¤¯Èé¤òÇí¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çí¤®¼è¤Ã¤¿¥³¥¦¥¾¤ÎÈé¤Ï¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£