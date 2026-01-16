¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(16Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
58747.70¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
55594.76¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
54953.34¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
54712.26¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
54107.26¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
53936.17¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á16Æü½ªÃÍ
53373.44¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
53165.70¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
52741.50¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
52619.77¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
52034.61¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
51832.80¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
51565.55¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
51361.31¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
51158.97¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
51132.27¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
50695.79¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
50216.20¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
49725.73¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49644.77¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
49356.96¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
48497.26¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
48157.27¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
48018.14¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
47364.61¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
47036.93¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
46679.32¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
46669.77¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
43570.24¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
43137.50¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39775.87¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
38022.85¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
36429.29¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
35981.51¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡91.10(Á°Æü93.53)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡91.63(Á°Æü85.50)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 80.77(Á°Æü81.72)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 74.88(Á°Æü75.19)
¡Î2026Ç¯1·î16Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹