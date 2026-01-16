¡ÚÁê¾ì¤ÎÂÎ²¹·×¡Û¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦ÆÍî¥ì¥·¥ª¿ä°Ü(25ÆüÊ¿¶Ñ)
¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü
¡¡100¡ó¡¡¡¡¡Ä¡ÄÃæÎ©
¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó
¡¡¡¡¡¡¡Ú1·î¡Û
16Æü(¶â) 140.09¡¿174±ß°Â¡¦5Ëü4000±ß³ä¤ì
15Æü(ÌÚ) 144.82
14Æü(¿å) 132.36¡¿792±ß¹â¡¦5Ëü4000±ßÂæÆÍÇË
13Æü(²Ð) 133.94¡¿1707±ß¹â¡¦5Ëü3500±ßÂæÆÍÇË
£¹Æü(¶â) 125.34¡¿822±ß¹â¡¦5Ëü1500±ßÂæ²óÉü
£¸Æü(ÌÚ) 117.20¡¿844±ß°Â¡¦5Ëü1500±ß³ä¤ì
£·Æü(¿å) 113.03¡¿556±ß°Â¡¦5Ëü2000±ß³ä¤ì
£¶Æü(²Ð) 116.16¡¿685±ß¹â¡¦5Ëü2500±ßÂæÆÍÇË
£µÆü(·î) 111.91¡¿1493±ß¹â¡¦5Ëü1500±ßÂæ²óÉü
¡¡¡¡¡¡¡Ú12·î¡Û
30Æü(²Ð) 116.84
29Æü(·î) 121.94¡¿223±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
26Æü(¶â) 125.85¡¿342±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
25Æü(ÌÚ) 130.63
24Æü(¿å) 124.15
23Æü(²Ð) 119.82
22Æü(·î) 112.71¡¿895±ß¹â¡¦5Ëü±ßÂæ²óÉü
19Æü(¶â) 110.90¡¿505±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
18Æü(ÌÚ) 108.49¡¿510±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì
17Æü(¿å) 110.71¡¿128±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
16Æü(²Ð) 111.33¡¿784±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì
15Æü(·î) 123.48¡¿668±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
12Æü(¶â) 119.22¡¿687±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
11Æü(ÌÚ) 114.53¡¿438±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
10Æü(¿å) 117.10
£¹Æü(²Ð) 115.33
£¸Æü(·î) 120.16¡¿5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£µÆü(¶â) 118.37¡¿536±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
£´Æü(ÌÚ) 116.77¡¿1163±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæ²óÉü
£³Æü(¿å) 103.20¡¿561±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
£²Æü(²Ð) 113.97
£±Æü(·î) 116.37¡¿946±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì
¡¡¡¡¡¡¡Ú11·î¡Û
28Æü(¶â) 124.66
27Æü(ÌÚ) 126.06¡¿609±ß¹â¡¦5Ëü±ßÂæ²óÉü
26Æü(¿å) 123.14¡¿899±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
25Æü(²Ð) 123.51
21Æü(¶â) 119.24¡¿1198±ß°Â¡¦4Ëü9000±ß³ä¤ì
20Æü(ÌÚ) 114.06¡¿1286±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
19Æü(¿å) 115.95
18Æü(²Ð) 110.93¡¿1620±ß°Â¡¦4Ëü9000±ß³ä¤ì
17Æü(·î) 110.32
14Æü(¶â) 113.87¡¿905±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
13Æü(ÌÚ) 113.17
12Æü(¿å) 111.48¡¿220±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæ²óÉü
11Æü(²Ð) 113.82
10Æü(·î) 120.01¡¿635±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£·Æü(¶â) 111.89¡¿607±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
£¶Æü(ÌÚ) 103.38¡¿671±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£µÆü(¿å)¡¡98.56¡¿1284±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
£´Æü(²Ð)¡¡95.86¡¿914±ß°Â¡¦5Ëü1500±ß³ä¤ì
¡¡¡¡¡¡¡Ú10·î¡Û
31Æü(¶â)¡¡99.27¡¿1085±ß¹â¡¦5Ëü2000±ßÂæÆÍÇË
30Æü(ÌÚ)¡¡99.91
29Æü(¿å)¡¡96.01¡¿1088±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæÆÍÇË
28Æü(²Ð) 103.60¡¿293±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
27Æü(·î) 109.88¡¿1212±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæÆÍÇË
24Æü(¶â) 104.53¡¿658±ß¹â¡¦4Ëü9000±ßÂæ²óÉü
23Æü(ÌÚ) 100.59¡¿666±ß°Â¡¦4Ëü9000±ß³ä¤ì
22Æü(¿å) 101.73
21Æü(²Ð)¡¡96.97
20Æü(·î)¡¡96.39¡¿1603±ß¹â¡¦4Ëü9000±ßÂæÆÍÇË
17Æü(¶â)¡¡90.51¡¿695±ß°Â¡¦4Ëü8000±ß³ä¤ì
16Æü(ÌÚ)¡¡92.20¡¿605±ß¹â¡¦4Ëü8000±ßÂæ²óÉü
15Æü(¿å)¡¡96.02¡¿825±ß¹â¡¦4Ëü7500±ßÂæ²óÉü
14Æü(²Ð)¡¡93.05¡¿1241±ß°Â¡¦4Ëü7000±ß³ä¤ì
¡Î2026Ç¯1·î16Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡100¡ó¡¡¡¡¡Ä¡ÄÃæÎ©
¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó
¡¡¡¡¡¡¡Ú1·î¡Û
16Æü(¶â) 140.09¡¿174±ß°Â¡¦5Ëü4000±ß³ä¤ì
15Æü(ÌÚ) 144.82
14Æü(¿å) 132.36¡¿792±ß¹â¡¦5Ëü4000±ßÂæÆÍÇË
13Æü(²Ð) 133.94¡¿1707±ß¹â¡¦5Ëü3500±ßÂæÆÍÇË
£¹Æü(¶â) 125.34¡¿822±ß¹â¡¦5Ëü1500±ßÂæ²óÉü
£¸Æü(ÌÚ) 117.20¡¿844±ß°Â¡¦5Ëü1500±ß³ä¤ì
£·Æü(¿å) 113.03¡¿556±ß°Â¡¦5Ëü2000±ß³ä¤ì
£¶Æü(²Ð) 116.16¡¿685±ß¹â¡¦5Ëü2500±ßÂæÆÍÇË
£µÆü(·î) 111.91¡¿1493±ß¹â¡¦5Ëü1500±ßÂæ²óÉü
¡¡¡¡¡¡¡Ú12·î¡Û
30Æü(²Ð) 116.84
29Æü(·î) 121.94¡¿223±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
26Æü(¶â) 125.85¡¿342±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
25Æü(ÌÚ) 130.63
24Æü(¿å) 124.15
23Æü(²Ð) 119.82
22Æü(·î) 112.71¡¿895±ß¹â¡¦5Ëü±ßÂæ²óÉü
19Æü(¶â) 110.90¡¿505±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
18Æü(ÌÚ) 108.49¡¿510±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì
17Æü(¿å) 110.71¡¿128±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
16Æü(²Ð) 111.33¡¿784±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì
15Æü(·î) 123.48¡¿668±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
12Æü(¶â) 119.22¡¿687±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
11Æü(ÌÚ) 114.53¡¿438±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
10Æü(¿å) 117.10
£¹Æü(²Ð) 115.33
£¸Æü(·î) 120.16¡¿5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£µÆü(¶â) 118.37¡¿536±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
£´Æü(ÌÚ) 116.77¡¿1163±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæ²óÉü
£³Æü(¿å) 103.20¡¿561±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
£²Æü(²Ð) 113.97
£±Æü(·î) 116.37¡¿946±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì
¡¡¡¡¡¡¡Ú11·î¡Û
28Æü(¶â) 124.66
27Æü(ÌÚ) 126.06¡¿609±ß¹â¡¦5Ëü±ßÂæ²óÉü
26Æü(¿å) 123.14¡¿899±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
25Æü(²Ð) 123.51
21Æü(¶â) 119.24¡¿1198±ß°Â¡¦4Ëü9000±ß³ä¤ì
20Æü(ÌÚ) 114.06¡¿1286±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü
19Æü(¿å) 115.95
18Æü(²Ð) 110.93¡¿1620±ß°Â¡¦4Ëü9000±ß³ä¤ì
17Æü(·î) 110.32
14Æü(¶â) 113.87¡¿905±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
13Æü(ÌÚ) 113.17
12Æü(¿å) 111.48¡¿220±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæ²óÉü
11Æü(²Ð) 113.82
10Æü(·î) 120.01¡¿635±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£·Æü(¶â) 111.89¡¿607±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
£¶Æü(ÌÚ) 103.38¡¿671±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæ²óÉü
£µÆü(¿å)¡¡98.56¡¿1284±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
£´Æü(²Ð)¡¡95.86¡¿914±ß°Â¡¦5Ëü1500±ß³ä¤ì
¡¡¡¡¡¡¡Ú10·î¡Û
31Æü(¶â)¡¡99.27¡¿1085±ß¹â¡¦5Ëü2000±ßÂæÆÍÇË
30Æü(ÌÚ)¡¡99.91
29Æü(¿å)¡¡96.01¡¿1088±ß¹â¡¦5Ëü1000±ßÂæÆÍÇË
28Æü(²Ð) 103.60¡¿293±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì
27Æü(·î) 109.88¡¿1212±ß¹â¡¦5Ëü0500±ßÂæÆÍÇË
24Æü(¶â) 104.53¡¿658±ß¹â¡¦4Ëü9000±ßÂæ²óÉü
23Æü(ÌÚ) 100.59¡¿666±ß°Â¡¦4Ëü9000±ß³ä¤ì
22Æü(¿å) 101.73
21Æü(²Ð)¡¡96.97
20Æü(·î)¡¡96.39¡¿1603±ß¹â¡¦4Ëü9000±ßÂæÆÍÇË
17Æü(¶â)¡¡90.51¡¿695±ß°Â¡¦4Ëü8000±ß³ä¤ì
16Æü(ÌÚ)¡¡92.20¡¿605±ß¹â¡¦4Ëü8000±ßÂæ²óÉü
15Æü(¿å)¡¡96.02¡¿825±ß¹â¡¦4Ëü7500±ßÂæ²óÉü
14Æü(²Ð)¡¡93.05¡¿1241±ß°Â¡¦4Ëü7000±ß³ä¤ì
¡Î2026Ç¯1·î16Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹