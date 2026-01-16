[PTS]¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¡¡15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤Î¾å¾º1209ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî1708ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡1·î16Æü¤ÎPTS¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê08:20～16:30¡Ë¤¬½ªÎ»¡£Åì¾Ú¤Î¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¤¿15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤ËÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï3009ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï1209ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï1708ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï225ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬119ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï101ÌÃÊÁ¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï135±ß¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î16Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4199>¡¡¥ï¥ó¥×¥é¡¡¡¡¡¡¡¡ 1737.9 +180.9¡Ê +11.6%¡Ë
2°Ì <2408>¡¡£Ë£Ç¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡755¡¡¡¡+64¡Ê¡¡+9.3%¡Ë
3°Ì <4929>¡¡¥¢¥¸¥å¥Ð¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡827¡¡¡¡+52¡Ê¡¡+6.7%¡Ë
4°Ì <6634>¡¡¥Í¥¯¥¹£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡152.5¡¡ +7.5¡Ê¡¡+5.2%¡Ë
5°Ì <6772>¡¡¥³¥¹¥â¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1504¡¡¡¡+62¡Ê¡¡+4.3%¡Ë
6°Ì <4978>¡¡¥ê¥×¥í¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡178¡¡¡¡ +7¡Ê¡¡+4.1%¡Ë
7°Ì <3727>¡¡¥¢¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡178.8¡¡ +5.8¡Ê¡¡+3.4%¡Ë
8°Ì <4591>¡¡¥ê¥Ü¥ß¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 90.9¡¡ +2.9¡Ê¡¡+3.3%¡Ë
9°Ì <7794>¡¡£Å£Ä£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡612¡¡¡¡+19¡Ê¡¡+3.2%¡Ë
10°Ì <3168>¡¡£Í£Å£Ò£Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡996¡¡¡¡+27¡Ê¡¡+2.8%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4598>¡¡¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥é¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡238¡¡¡¡-19¡Ê¡¡-7.4%¡Ë
2°Ì <5255>¡¡¥â¥ó¥é¥Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡167¡¡¡¡-11¡Ê¡¡-6.2%¡Ë
3°Ì <4814>¡¡¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡216¡¡¡¡ -9¡Ê¡¡-4.0%¡Ë
4°Ì <2778>¡¡¥Ñ¥ì¥â¡¦£È£Ä¡¡¡¡¡¡140.2¡¡ -5.8¡Ê¡¡-4.0%¡Ë
5°Ì <7779>¡¡¥µ¥¤¥Ð¥À¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡233¡¡¡¡ -9¡Ê¡¡-3.7%¡Ë
6°Ì <7083>¡¡£Á£È£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡871¡¡¡¡-32¡Ê¡¡-3.5%¡Ë
7°Ì <2556>¡¡£Ï£î£å£Ê¥ê¥È¡¡¡¡ 2113.1¡¡-69.4¡Ê¡¡-3.2%¡Ë
8°Ì <198A>¡¡¥Ý¥¹¥×¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡262.5¡¡ -7.5¡Ê¡¡-2.8%¡Ë
9°Ì <5856>¡¡£Ì£É£Å£È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30.2¡¡ -0.8¡Ê¡¡-2.6%¡Ë
10°Ì <2385>¡¡Áí°å¸¦£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡262¡¡¡¡ -6¡Ê¡¡-2.2%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6302>¡¡½»Í§½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4821.7¡¡+57.7¡Ê¡¡+1.2%¡Ë
2°Ì <2801>¡¡¥¥Ã¥³¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡ 1402.9¡¡+13.9¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
3°Ì <8053>¡¡½»Í§¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6347.3¡¡+59.3¡Ê¡¡+0.9%¡Ë
4°Ì <4188>¡¡»°É©¥±¥ß£Ç¡¡¡¡¡¡ 1024.1¡¡ +8.6¡Ê¡¡+0.8%¡Ë
5°Ì <7735>¡¡¥¹¥¯¥ê¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18000¡¡ +130¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <4004>¡¡¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 7827.6¡¡+55.6¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
7°Ì <6146>¡¡¥Ç¥£¥¹¥³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61019¡¡ +419¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
8°Ì <6674>¡¡£Ç£Ó¥æ¥¢¥µ¡¡¡¡¡¡ 4054.1¡¡+27.1¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
9°Ì <4061>¡¡¥Ç¥ó¥«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3146.4¡¡+18.4¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
10°Ì <2802>¡¡Ì£¤ÎÁÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3463.3¡¡+19.3¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6113>¡¡¥¢¥Þ¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2039.3¡¡-27.7¡Ê¡¡-1.3%¡Ë
2°Ì <6988>¡¡ÆüÅìÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3737.3¡¡-47.7¡Ê¡¡-1.3%¡Ë
3°Ì <3401>¡¡Äë¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1438.4¡¡-17.6¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
4°Ì <6305>¡¡ÆüÎ©·úµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5355.8¡¡-65.2¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
5°Ì <1812>¡¡¼¯Åç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6577¡¡¡¡-77¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
6°Ì <3402>¡¡Åì¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1132.8¡¡-12.2¡Ê¡¡-1.1%¡Ë
7°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3140¡¡-30.0¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
8°Ì <6981>¡¡Â¼ÅÄÀ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3381.7¡¡-32.3¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
9°Ì <9007>¡¡¾®ÅÄµÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1684.1¡¡-12.9¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
10°Ì <7911>¡¡£Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î¡¡¡¡ 4564.6¡¡-33.4¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
