元チャンピオンマシンの全開走行に同乗者絶句！　「オートメッセリアル in 岡山国際サーキット2025」にてGT NETがGTマシンの同乗体験を開催
2026年1月16日 16時0分
WEB CARTOP

1000馬力のチューニングカーよりも600馬力のスーパーGTマシンのほうが圧倒的に速い！　クルマの速さは何が影響しているのか？
30万円でレクサス三昧！　「ドライブ」「サーキット走行」「レーシングカーの同乗」「座学」と何もかもが体験できるイベントに参加してみた
シビックにフェアレディZにスープラって見た目は同じだけど中身は？　スーパーGTのGT500マシンと市販車との共通パーツを探してみたら意外な結果だった