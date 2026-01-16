G¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¡¡(¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í)

NBA¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º»±²¼¤Î¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¡£7Æü¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2way·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢G¥ê¡¼¥°Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ß¤»¤¿²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¡ÖYuki magic is back¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£