¡þNBA G¥ê¡¼¥°¡¡¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º 131-104 ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê)
NBA¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º»±²¼¤Î¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¡£7Æü¤ËºÆ¤Ó¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2way·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢G¥ê¡¼¥°Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ß¤»¤¿²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¡ÖYuki magic is back¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÏÂ¼Áª¼ê¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£