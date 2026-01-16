¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó½¸·ë¡¡¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ÙM-1·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò·ãÇò
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤È¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÇÔ¼ÔÉü³è¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Î3ÁÈ¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å1¡§59¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖM-1Àï»Î½¸·ë¡ª¥Ý¥í¥êÎ®¤ËÅ°Äì²òË¶SP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿3ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¡¢·ãÆ®Ä¾¸å¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ëÉñÂæÎ¢¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Î¡È¾¡¼ê¤ËºÎÅÀ¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢2025Ç¯¤ÎM-1¤ò¡È¥Ý¥í¥êÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡õ¥¶¥³¥·¡õ¤·¤º¤ëÃÓÅÄ¡õÀîËÌÌÐÀ¡¡õ¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ØMAD5¡Ù
¡¡¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎÉ÷³Ê¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÏÃÂê¤Ï¥Ä¥«¥ß¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë¡£¥¬¥¯¤¬¥Ä¥«¥ß¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¡×°ì¸À¤òÆþ¤ì¤ÆÂç¼ºÇÔ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ä¥«¥ß¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦4Ê¬¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉé¤±¤ò³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¤Þ¤Ç·ãÇò¡£¥Ä¥«¥ß¤Î¼ºÇÔ¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ê¸ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¸¡¹¤·¤¹¤®¤ëÎ¢ÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é¤Î·è¾¡¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤Î½Ð½çÍ½ÁÛ¤¬Á´¤Æ³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¶ÛÄ¥¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡Ä¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¡È¤»¤ê¾å¤¬¤ê¡É¤Ç¤Ù¡¼¤ä¤ó¤¬¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤Î¼ª¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¡È¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç´ñÀ×¤ÎÇÔ¼ÔÉü³è¡É¤«¤é¤ÎM-1¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï´¶Æ°Ï©Àþ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢·¡¤ì¤Ð·¡¤ë¤Û¤ÉÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ó°¦¤Î°Û¾ï¤µ¡£Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÈËÜ¤ÎÍÜÀ®½ê¡¦NSC»þÂå¤«¤é¤Î17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¦Æ±À¸³è¡£¥ª¥Õ¤âÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ç¡¢ÁêÊý¤Î¥Ô¥ó»Å»ö¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯µ÷Î¥´¶¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÊÌ¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤Î´Ø·¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¡ß¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ç¿·¥¥ã¥é¤¬ÇúÃÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÂçºå¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤ËÅìµþ¤Ç¤â¤Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¡£Âçºå¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤òÅìµþ¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡M-1¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅìÌî¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÂçºå¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤ËÅìµþ¤Ç¤â¤Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¡£Âçºå¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤òÅìµþ¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡M-1¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅìÌî¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£