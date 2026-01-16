Âçºå»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾®äØÀéË¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬3ÅÙÌÜÄ©ÀïÁÀ¤¦ÅÔ¹½ÁÛ¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥ä¡×¤Ê¤³¤È
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Î¾®äØÀéË¡Ê52¡Ë¤¬16Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÞÉâ¾å¤·¤¿°Ý¿·¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡15ÆüÌë¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢ÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¤·¡¢2·î¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ç¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©¤à°Õ¸þ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¡¢16Æü¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¡£Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÁèÅÀ¤È¤¹¤ë¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¸«¤¹¤¨¤¿½àÈ÷¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¾®äØ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤¿°Ý¿·¤Î¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤â2²óÌÜ¤â¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£Æó½Å¹ÔÀ¯¤Î²ò¾Ã¡¢¤à¤À¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¡Á¤Û¡Á¤Û¡Á¤È¡×¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ëÄã¤¤ÏÃ¤ò¸À¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾®äØ¤Ï¡ÖÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå°é¤Á¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡ÈÂçºåÅÔ¡É¤È¤«¡ÈÏÑ´ß¶è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤ÏÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è½Ð¿È¡£²áµî¤Î¶è³ä¤ê°Æ¤Ç½»Ç·¹¾¶è¤Ï¡¢ÏÑ´ß¶è¤äÃæ±û¶è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Æó½Å¹ÔÀ¯¤Î¤¿¤á¤ä¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ì¾Á°ÊÑ¤¨¤ó¤È¥à¥ê¤Ê¤ó¤«¤Ê¡×¤È¡¢¸½ºß¤¢¤ë³Æ¶è¤ÎÌ¾¾Î¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Í¡¢Æî¶è¤ÈÅì¶è¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÃæ±û¶è¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»þ¤â¡¢¥¤¥ä¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£ÅÔ¹½ÁÛ¤Ç¡Ö¡Ê³Æ¶è¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ë¤¬¤Ð¤Ã¤ÈËÌ¶è¡¢Ãæ±û¶è¤È¤«¤Ï¡Ä¡×¤È·ù°´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÌ¾Á°¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó!?¤Ã¤Æ¡£²¶¤ÏÂçºåÅÔ¤È¡û¡û¶è¡Ä¤Î2¸Ä¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥ä¤Ã¤¹¤Í¤¨¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡ÖÂçºå»Ô¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶è¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¤ÇÄ¹¤¯Êë¤é¤¹½»Ì±¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¡¢¾®äØ¤À¤±¤Î»×¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²áµî2²ó¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½»Âð³¹¤ä¹âÎð¼Ô¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤ÆîÉô¤Î¶è¤Ç¤ÎÈ¿ÂÐÉ¼¤¬Â¿¤¯¡¢½»Ì±¤ÎÃÏ¸µ°¦¤«¤é¤¯¤ë½»½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£