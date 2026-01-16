µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î1¿Í¼«¼ç¥È¥ì¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³Ú¤Ç¤¤ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬16Æü¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤Îý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î»þ´ü¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µîÇ¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏµåÃÄ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁª¼ê¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¹Ô¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄÁª¼ê¤Ï1¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤êÊý¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÎÌ¤òÂ¿¤¯°ì¿Í¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡£°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³Ú¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏËÍ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÂÇ·â¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¯¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢ÎÌ¡£¿ô¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍøÅÀ¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¼Â´¶¤ÏÂ¿¤¯¤ï¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ê¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¾å¤²¤¹¤®¤ë¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤êµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¸åÇÚ¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£