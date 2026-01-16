Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¡¢¿·ÅÞÌ¾¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¿Í´ÖÃæ¿´¼çµÁ¡×ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±Î©·û¤«¤é¤Ï170¡Á180¿Í¤Î¸õÊä¤òÍÊÎ©¤â
¡¡16Æü¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¶¦Æ±¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡ÊÎ¬¾Î¡§ÃæÆ»¡Ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¹ñ¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë½¾Â°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¼çµÁ¤Ç¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¤·¤¤ÅÞ¤òºî¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤Þ¤¿ÀÆÆ£ÂåÉ½¤â¡Ö»ä¤É¤â¤¬¹Í¤¨¤ëÃæÆ»¤ÏÀ¸³è¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤¹¤ëÎ¾ÂåÉ½
¡½ÅÞÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡£
ÌîÅÄ¡¡¡ÖÃæÆ»¡×¤Ï¡¢±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤â·¹¤«¤º¡¢ÂÐÎ©ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬½ÏµÄ¤òÄÌ¤·¤Æ²ò¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¡£¹ñ¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë½¾Â°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¼çµÁ¤Ç¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ò½Å»ë¤·¤¿ÍýÇ°¤Î¤â¤È¤Ë¡¢»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹½¿Þ¤Ç¿·¤·¤¤ÅÞ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ³×¡×¤ÏÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´íµ¡¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î´íµ¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÀ¸³è¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤ë¡£³ô¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÏÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸·¤·¤¤À¸³è¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¾»ë¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎÌò³ä¤À¡£²æ¡¹¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¥¼¥íÀÇÎ¨¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤â¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤Á¤Ã¤Èºâ¸»¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÖÏ¢¹ç¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤éÉÕ¤±¤¿¡£
ÀÆÆ£¡¡²æ¡¹¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦°ÊÍè¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÃæÆ»·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÇ§¼±¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³ÆÅÞ¡¢³ÆµÄ°÷¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤Î²ô¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¡£
¡¡»ä¤É¤â¤¬¹Í¤¨¤ëÃæÆ»¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¡¢³Êº¹¼Ò²ñ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢³Êº¹¤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÒ³²Âç¹ñÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉºÒ¸ººÒ¡¢¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤ò¿Ê¤á¤Æ²æ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤¬Â³¤¯À¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¶áÎÙ¤Î¹ñ¡¹¤È¤âÂÐÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¹¥´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¡¢°ÂÄê¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃæÆ»¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤òÈ¯Â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ´¶³´¿¼¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¹ËÎÎ¤ä´ðËÜÀ¯ºö¡¢½°±¡Áª¸øÌó¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÆüÄø¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡£
ÌîÅÄ¡¡¹ËÎÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÁØÀººº¤ò¤·¤Æ´ðËÜÀ¯ºö¤È°ì½ï¤Ë¡¢Íè½µ19Æü¤Ë°ì½ï¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£À¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÃì¤Î»ëÅÀ¡¢À¯ºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡½¹â»ÔÁíÍý¤¬ÆÍÁ³²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ÎÉ¾²Á¡¢¿·ÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î²º·òÇÉ¤ÎÀªÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÌîÅÄ¡¡°ìºòÇ¯¤ÎÊë¤ì¤ÎÁíÁªµó¡¢¤½¤·¤ÆµîÇ¯¤Î²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Þ¤¿²ò»¶ÁíÁªµó¡£´ü´Ö¤Ç¸«¤ë¤È1Ç¯¿ô¥«·î¤Î´Ö¤À¡£1²ó¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤600²¯¤«¤é700²¯¤°¤é¤¤¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÁªµó¤Ï»È¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±·ìÀÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬°ìÂÎ¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÂçµÁ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ë°Ý¿·¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ§Èó¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Î¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦µîÇ¯¤ÎÏ¢Î©¡£²ò»¶¤Ç¿®¤òÌä¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤â¤Ã¤È¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸¤òÁá¤¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Áá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤Á¤Ã¤ÈÍ½»»¤Î¿³µÄ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»þ´ü¤Ë¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤ËËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¼õ¸³À¸¤Ç18ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£ÀµÅöÀ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÅÞ¤Î´´Éô¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸ÄÍø¸ÄÎ¬Åª¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
ÀÆÆ£¡¡º£¤Þ¤µ¤ËÊë¤é¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ë²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹ñÌ±À¸³è¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤Î²ò»¶¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤ÆÀï¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢±¦·¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤òÀ¯¼£Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦ÀªÎÏ¤òÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢ÃæÆ»¤Î²ô¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÅÄ¡¡²º·ò¤ÊÊÝ¼é¤Î¿Í¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÏÉý¹¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÎÁªµóÃæ¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¿·ÅÞ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ç´¤ê¶¯¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÃæÆ»¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢²º·ò¤ÊÊÝ¼é¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢À¯³¦ºÆÊÔ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½º£²ó¡¢À¯ÅÞÌ¾¤ËÎ©·û¤äÌ±¼ç¡¢¸øÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
ÌîÅÄ¡¡¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæÆ»¤ÎÀ¯¼£¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¡¢¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¤Ë¡¢»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¿·ÅÞ¡£¤ª¸ß¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞÌ¾¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Ä¹¤¯¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÃæÆ»¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¹çÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¿·ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÇ°Àè¹Ô¤ÇÌ¾Á°¤òºî¤Ã¤¿¡£
ÀÆÆ£¡¡¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤âº£²óÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸øÌÀ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é¤â¡Ö»ÄÇ°¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæÆ»¤ÎÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò5¤ÄÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤ÍýÇ°¡¢²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤¿À¯ºö¤Î¤â¤È¤Ë¡¢º£¤¤¤ëÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¿·¤·¤¤ÃæÆ»¤Î²ô¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âº£ÀâÌÀ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡½¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁªµóÀï¤òÀï¤¦¤Î¤«¡£
ÌîÅÄ¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏÊýÁªµó¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó¤ËÄ¾·ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼çÄ¥¤ò¡¢À¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÀ¯ºö¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤â´Þ¤á¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁÊµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÀÆÆ£¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´À¤Âå·¿¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´À¤Âå¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£°ì¤Ä¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤Êý¡¹¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Îã¤¨¤Ð¾ÃÈñÀÇ¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨¡¢¤³¤ì¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤â¿·¤·¤¤ºâ¸»¤ò²æ¡¹¤¬Äó°Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤¹¤ë¡£À¤³¦¾ðÀª¤ò¸«¤Æ¤âÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤¡£
¡½¿·ÅÞ¤Ø¤Î»²²Ã¾õ¶·¤Ï¡£¤Þ¤¿½°±¡Áª¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¾õ¶·¤Ï¡£²¿µÄÀÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡£
ÌîÅÄ¡¡¸½ÃÊ³¬¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Æº£²ó¤ÎÃæÆ»¤È¤¤¤¦¿·ÅÞ¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íè½µ¤Î½é¤á¤°¤é¤¤¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÅÞ¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡µÄÀÊ¿ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¡ËÁ´°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð½°µÄ±¡¤Ç148¿Í¡£¿·¿Í¤äÈæÎã¤ÇÄ©Àï¤ò¤¹¤ëÃç´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¤Æ¸øÇ§¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢170¤«¤é180¿Í¤Ï¤¤¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æº£Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Û¤É¸øÊç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÇ§¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´°÷ÅöÁª¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£
ÀÆÆ£¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¸½ºß¤¤¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç°úÂà¤¹¤ë¿Í¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´°÷¤¬¿·ÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢º£ÍîÁªÃæ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸µµÄ°÷¤â¿·ÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë