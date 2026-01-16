¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉNG¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×¤ÈÀèÇÚÇÐÍ¥¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤ë
ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¡¢6Æü¤Ë½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¥É¥é¥Þ10¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤Ç¼çÌò¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ëºÛÈ½´±¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾å»ÊÌò¤ÎÇÐÍ¥±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤¬VTR¤Ç½Ð±é¤·¡¢¾¾»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤ÏÆ±ºî¤¬¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËNG¤ò½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾¾»³·¯¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â³Ð¤¨¤Æ¡£Æó½Å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥È¤Ë¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤Ð¡¼¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¸åÈ¾¤Ê¤ó¤Æ¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤â¤Û¤È¤ó¤ÉNG¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
VTR¤ò¸«½ª¤¨¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ë½ñ¤¯¤È¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
12Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÊ¿À¶À¹¡×¤Ç¼ç±é¤·¤¿»þ¡¢¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤À¤È¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿²¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£