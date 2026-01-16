¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×¤ò¼¨º¶¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¡õ´Ý²Â¹À¤â
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢ÅöÁ³¤ÎÌÜÉ¸¡£¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤Þ¤À¡ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¿·ÀïÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤¿¤¤¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢1·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¡¢´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢19ºÐ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹Áª¼ê¤â¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¿·¿Í¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤Ï¡¢¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·î1Æü¤«¤éµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£