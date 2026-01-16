¡Ö¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼È¯¸«¡×ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î»Ñ ¡ÖÄê°ÌÃÖ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤è¤Í¡×¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¸þÀµÌÌ¤ÎÎ¯¤Þ¤êÀÊ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥
¡¡¸þÀµÌÌ¤ÎÎ¯¤Þ¤êÀÊ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ï¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¿ÍÊª¤Î»Ñ¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÅÚÉ¶¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡£¤½¤Î»Ñ¤ËX¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼È¯¸«¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤·¤ç¡×¤È¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÃÏÍºÊå¡£¾åÃÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ºòÇ¯¶å·î¾ì½ê¤Î¼·ÆüÌÜ¤ä¸Þ·î¾ì½ê¤Î¼·ÆüÌÜ¤Ê¤É¡¢ÅÙ¡¹¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥³Ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¸þÀµÌÌ¤Î¤ä¤äÅì´ó¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÊÉÕ¶á¤ÇÇ®¿´¤Ë¼èÁÈ¤òÃí»ë¡£Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤¯¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÄê°ÌÃÖ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½½Î¾»°ËçÌÜ¡¦Æ£Î¿²ï¡ÊÆ£Åç¡Ë¤È½½Î¾ÆóËçÌÜ¡¦µ±¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆ£Î¿²ï¤¬Äã¤¯Åö¤¿¤ê¡¢±Ô¤¤ÆÍ¤²¡¤·¤Çµ±¤ò°µÅÝ¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤â¤Ä¤ì¡¢Î¾¼Ô¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÅÚÉ¶²¼¤ØÅ¾Íî¤·¤¿¡£¹Ô»Ê¤ÎÌÚÂ¼¸÷Ç·½õ¤ÏÀ¾¤Îµ±¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿³È½ÃÄ¤«¤éÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢µ±¤ÎÂ¤¬Àè¤ËÅÚÉ¶³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¹Ô»Ê·³ÇÛº¹¤·°ã¤¨¤ÇÆ£Î¿²ï¤Î¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿Æ£Î¿²ï¤Ï4¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¡£ÇÔ¤ì¤¿µ±¤Ï4ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¾å¤Î¥É¥é¥Þ¤È¡¢µÒÀÊ¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼È¯¸« ¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤À¤è¤Í ¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤·¤ç¡×¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤µ¤óÈ¯¸«¡×¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤«¤Ê¡ª¡© º£Æü¤Ò¤ë¤ª¤Ó¤Ë½Ð¤Æ¤½¤ÎÂ¤Ç¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë