¥ä¥¯¥ë¥È25Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬¤¬1Ç¯ÌÜ¤ËÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤ã¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬¡¢¸µÆ±Î½¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¡Ö¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¡£ÄÌ»»200¾¡¤Ë¤¢¤È¡Ö12¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃÓ»³¿·ÂÎÀ©¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤¬ÃÓ»³¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£1Ç¯¤À¤±¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ïµå³¦¤Î´é¡£°úÂà»î¹ç¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¨¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡Ê¿ÀµÜµå¾ì¤Î¡Ë³°ÌîÎ©¤Á¸«¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÀèÇÚ¤À¤¬¡¢ÀÎ¤«¤éµ¤¤µ¤¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡ÖËÍ¤¬1Ç¯ÌÜ¤Î¤È¤¡ÈËÍ¤Á¤ã¤ó¡¢´èÄ¥¤ì¡¢¥±¥¬¤¹¤ó¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¿·»Ø´ø´±¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤ÊµÏ¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐÀî¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥Á¡¼¥à¡É¤À¡£¡ÖÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤½¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê¡ÈÀèÈ¯ÏÈ¡É¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¹½¤¨¤À¡£