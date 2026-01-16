¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª4Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¡¶áÆ£·ò²ð¡ÖæÆÊ¿¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÁª¼ê¤ò¿·¤¿¤Ë11¿ÍÈ¯É½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬4¿ÍÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡¢¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Î4Áª¼ê¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¾¾ËÜÍµ¼ù
¡Ö¤Þ¤º¡¢WBC¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¦¶áÆ£·ò²ð
¡ÖWBC¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤ÏÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢æÆÊ¿¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢¦¼þÅìÍ¤µþ
¡Ö¤Þ¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÇÆ¤ò¤·¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¶¯¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÁ°²óÆ±ÍÍ¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×