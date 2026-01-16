¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù½ªÎ»ÊóÆ»¤ËSNSÍîÃÀ¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¡ÈÃ«¸¶¾Ï²ð¿ä¤·¡É ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÆüÍËÄ«¤Î ¡ÈÎÉ¿´¡É ¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö1·î15Æü¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬º£½Õ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¡¢X¤Ç¤ÏÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡Ù¤âÆ±»þ´ü¤Ë½ªÎ»¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿·ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¡£4Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤Î½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Ê¿ÆüÄ«¤Î´é¤¬ÆüÍËÄ«¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë·Á¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ëMC¤ËÂ÷¤¹ ¡ÈºÆ·ú¡É ºö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏË§¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤«¤é¤¯¤ëÈ¿È¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ï2007Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ÝÇ½¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ê¸²½¿Í¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î3¿Í¤¬½¸¤¤¡¢MC¤âÂæËÜ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ì¤ê¹ç¤¦°Û¿§¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢MC¼çÆ³¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¼çÎ®¤Î¤Ê¤«¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¹½À®¤Ï¡¢ÆüÍËÄ«¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ªÎ»¤Î¸¶°ø¤Ï»ëÄ°Î¨¤ÎÄãÌÂ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿·ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊüÁ÷ºî²È¤Ï¡¢¤³¤¦¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡ÖÎ¢ÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¸ÇÄêµÒ¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¶¯Å¨¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤³¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¿ø¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Î¤È¤¤è¤ê·àÅª¤Ë¿ô»ú¤¬²óÉü¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¶É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ËÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¸¤Î ¡ÈÃ«¸¶¿ä¤·¡É ¤Ë¤âµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼ÔÁØ¤¬·àÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤¬Î¥¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÄã¤á¤Î»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬¤¤¤º¤ì¤âÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¡ÔºÇ¶á¤Î¥Õ¥¸¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Õ¡Ô¤Þ¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÈ½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÇÛÃÖ´¹¤¨¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤²þÊÔ¤Ë¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£