¡ÖNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti¡×¤ÎÀ¸»º¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ¸»º¤ò·ÑÂ³Ãæ¡¢NVIDIAÀ¼ÌÀ

YouTube¤ÇHardware Unboxed¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡ÖNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NVIDIA¤¬Æ±À½ÉÊ¤Î·ÑÂ³À¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£GeForce RTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º¼«ÂÎ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Éôºà¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²Ù¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Hardware Unboxed¤Ï¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëASUS¤¬¶¡µëÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï¸½¾õºß¸Ë¤Î¤ß¤Çº£¸åÆþ²Ù¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë³¤³°¥Æ¥Ã¥¯·ÏÇÞÂÎ¤¬°ìÀÆ¤ËÆ±À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Çº®Íð¤¬À¸¤¸¡¢º£²óNVIDIA¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
NVIDIA¤ÏHardware Unboxed¤äTom's Guide¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖGeForce RTX GPU¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢¥á¥â¥ê¶¡µë¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGeForceÀ½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¥á¥â¥ê¶¡µëÎÌ¤ÎºÇÂç²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷ÉÕ¡£
¤ä¤Ï¤ê¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊø²õ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëGPU¥á¥â¥ê¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGeForceÀ½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¹ÔÀ½ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿SKU¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Hardware Unboxed¤ÏNVIDIA¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Õºá¤·¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
