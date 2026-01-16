¡ÚÀã¾ðÊó¡ÛÌ¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤âÀã¤« ¡Èº£µ¨ºÇ¶¯¡õºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¤¬½±Íè Ê¿ÃÏ¤âÀãÌÜ°Â¤Î´¨µ¤¤¬ÎóÅç¤ËµïºÂ¤ë ·ÙÊóµéÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤â ½Õ¤ÎÍÛµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡Ä Íè½µ¤Ï¡È¶Ë´¨¡É ºÇ¿·¤ÎÀã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¶á¤¯¤Þ¤ÇÃ£¤·¡¢3·î～4·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡É½ÕÀè¼è¤ê¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¡©Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤âÀã¤« ¡Èº£µ¨ºÇ¶¯¡õºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¤¬½±Íè ºÇ¿·¤Î´¨µ¤Ž¥Àã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¤³¤ÎÍÛµ¤¤Ï17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤Ï°ìÅ¾¡¢¤³¤ÎÅßºÇ¤â¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ1500£íÉÕ¶á¤Ç-6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤Ï¡¢¹ß¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¿ÃÏ¤Ç¤â±«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àã¤Ë¤Ê¤ëÌÜ°Â¤Î´¨µ¤¤Ç¤¹¡£20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤´¤í¤«¤é¡¢°ìµ¤¤ËÆî²¼¤·¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Þ¤Ç－9¡î°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Û¤«¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Î¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤－12¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Àã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î´¨µ¤¤Ï¡¢¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢26Æü¡Ê·î¡Ë¤´¤í¤Þ¤ÇµïºÂ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î´¨µ¤¤ÈÀã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤âÀã¤Î¸«¹þ¤ß
¤³¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹¤¯Àã¤¬¹ß¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Þ¤ÇÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÉáÃÊÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤â1¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°¾ë¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã²½¾Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î´¨µ¤¤Ï¤³¤Î»þ¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Àã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£16Æü¸á¸å3»þ¸½ºß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Àã¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜÆüËÜ³¤Â¦¤Î¡¢Ä»¼è¸©¤«¤éÊ¼¸Ë¸©ÉÕ¶á¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÈÂçÀã¡É¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢É÷¤ÈÉ÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤êÀã±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡ÊJPCZ¡Ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¤³¤Î¼ýÂ«ÂÓ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¡¢Àè¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤Ïº£¸åÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àã±À¤¬ÄäÂÚ¤·ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¸òÄÌ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯1·î25Æü¡£Àã¤¬°ìµ¤¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¸ÖÌîICÉÕ¶á¤Ç¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Þ¤ë1Æü¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¡ÉÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¸òÄÌ¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¿åÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡È¶Ë´¨¡É¤Ç¤¹¡£
Àã¥Þー¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤â¡¢Àã¤¬¹ß¤ëÆü¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
