¡ÖµþÅÔ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡¡19ºÐ¤ÇÅÅ·â°úÂà¡ÄÃåÊª»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Ë¾Î»¿¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¥¦¥£¡¦¥½¥è¥ó¤µ¤ó¤¬Ë¬Æü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢19ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥¦¥£¡¦¥½¥è¥ó¤µ¤ó¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µþÅÔ´Ñ¸÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥½¥è¥ó¤µ¤ó¡£¼ó¸µ¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Õ¥¡¡¼¤ò´¬¤¡¢¼ê¤Ë¤ÏÏÂÊÁ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¡ÖKyoto¡×¤Èµ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñ´ú¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÀÄÌÚÍ´Æà¤â¡ÖKawaii¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡£ÃåÊªÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡ÖÃåÊª»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Í¡×
¡ÖÆüËÜ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÇò¤¤ÃåÊª¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë6°Ì¡¢21-22¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ç¤â5°Ì¡£¥·¥Ë¥¢¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢24Ç¯¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ç5°Ì¤Ê¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢25Ç¯2·î¤ËÅÅ·â°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
