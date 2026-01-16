¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡õ¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤ËÆ±À³¤Î±½¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊì¿ÆÆ±»Î¤âÃçÎÉ¤·!?
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´Ø·¸¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊì¿ÆÆ±»Î¤ÎSNS¾å¤Ç¤Î¸òÎ®¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¤Ä¤¤¤ËÎø¿Í¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ðÊó¶Ú¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¥«¥¤¥ê¡¼¤¬¸µÎø¿Í¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿7ºÐ¤ÎÌ¼¥¹¥È¡¼¥ß¤ä3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥¨¥¢¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¥«¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¸òºÝ¤Î±½¤¬Éâ¾å¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥À¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¡¦¥É¥Ê¥Æ¥Ã¥í¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·ëº§¤Î±½¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ï¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤ÇËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¥·¡¼¥º¥óÂçÃíÌÜ¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢º£·î½é¤á¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¡Ö3Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥«¥¤¥ê¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤â¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎÊì¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬º£¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¥·¥§¥¢¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥«¥¤¥ê¡¼¤ÎÊì¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖµÁÍý¤ÎÊì¤¿¤Á¤¬¿ÆÍ§¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¤Ä¤¤¤ËÎø¿Í¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ðÊó¶Ú¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¥«¥¤¥ê¡¼¤¬¸µÎø¿Í¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿7ºÐ¤ÎÌ¼¥¹¥È¡¼¥ß¤ä3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥¨¥¢¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤ÇËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¥·¡¼¥º¥óÂçÃíÌÜ¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢º£·î½é¤á¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¡Ö3Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥«¥¤¥ê¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤â¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÎÊì¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬º£¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¥·¥§¥¢¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥«¥¤¥ê¡¼¤ÎÊì¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖµÁÍý¤ÎÊì¤¿¤Á¤¬¿ÆÍ§¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£