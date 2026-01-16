1Âæ3Ìò¤ÎÈýÌÓÍÑ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬31¡ó¥ª¥Õ¤Ç2000±ßÀÚ¤ê¡ªAmazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë
Amazon¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËèÆü»È¤¦ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è»¨²ß¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¡£Rimsge¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢31%¥ª¥Õ¤Î1,799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ÈýÌÓ¥±¥¢¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÈýÌÓÍÑÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬¥»¡¼¥ë¤Ë
¡ÖRimsge ÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡¢É¡ÌÓ¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¼ªÌÓ¥«¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½ÅÅÆ°ÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡£ÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¿ÏÀè¤¬R·¿¤Î´Ý¤¤¿Ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿Ï¤¬Ä¾ÀÜÈ©¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ê¤Ä¤ÄÍ¥¤·¤¤Äæ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÊ¬8000²ó¿¶Æ°¤Î¹âÂ®²óÅ¾¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ºÙ¤¤ÌÓ¤ä½À¤é¤«¤¤ÌÓ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤µ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£½ÅÎÌÌó35g¡¢Á´Ä¹14.3Ñ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
