¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×±¦Éª¼ê½Ñ¸å£³¤«·îÈ¾¤Ç¤â¤¦¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê
¡¡¹Åç¤ÎÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤Çº£Ç¯½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î£³Æü¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é£³¤«·îÈ¾¡£¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤è¤êÈ¾Ê¬¤Î·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÍÑ¡É¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¡£ºÇ½é¤ÏÊá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÃæ¹ø¤ÎÁê¼ê¤Ë·×£³£°µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï·¹¼Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍøÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¡¢¶¯¤µ¤ÏÊ¿ÃÏ¤À¤È¾¯¤·Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯ËþÂ¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎãÇ¯¡¢½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£º£¸å¤Ï£±¥¯¡¼¥ë¡Ê£´¡Á£µÆü´Ö¡Ë¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼¡²ó¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¤½¤ì¤À¤±¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿·¿Í¡¢¼ã¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö²£°ìÀþ¡×¤È¤¤¤¦¼óÇ¾¿Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼«¿È¤Ê¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇòÀï¤Ç¡ØÅê¤²¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ËÀè¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é£±£°£°¡ó¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤È¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµå¤âÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤Ïº£²ó¤Ç£´ÅÙÌÜ¡£Ä¾¶á¤Ï°ìºòÇ¯¤Î£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¡Ö±¦Éª³êËìÀÚ½ü¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£²£´Ç¯¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÃ£À®¤Î¤Û¤«ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£¶¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¡££²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£²£±Ç¯¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö£´²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¡Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£