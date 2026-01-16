XG¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE CORE¡ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
XG¤¬¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãXG WORLD TOUR: THE CORE¡ä¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢XG¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¡È³Ë¡Ê¡áCORE¡Ë¡É¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTHE CORE¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢XG¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤â¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½ñÆ»¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿®Ç°¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤ò¡ÖXtraordinary Genes¡×¤È²þ¤á¤Æ·Ç¤²¤¿XG¡£¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¡¢È¯Çä¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤ò¤¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE CORE - ³Ë¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤ÎËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãXG WORLD TOUR: THE CORE¡ä
¢£JAPAN
2026/02/06(¶â)07(ÅÚ)08(Æü) ¡Ú²£ÉÍ¡ÛK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2026/02/17(²Ð)18(¿å) ¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026/02/21(ÅÚ)22Æü(Æü)¡ÚÌ¾¸Å²°¡ÛIG¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026/03/14(ÅÚ)¡ÚÊ¡°æ¡Û¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
2026/03/20(¶â¡¦½Ë)¡ÚÀçÂæ¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026/03/25(¿å)26Æü(ÌÚ)¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛGLION ARENA KOBE
2026/04/04(ÅÚ)05(Æü)¡ÚÊ¡²¬¡ÛËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»
2026/04/10(¶â)11(ÅÚ)12(Æü) ¡ÚÅìµþ¡Û¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more
XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website
https://xgalx.com/xg/tour/thecore/
1st Full Album¡ØTHE CORE - ³Ë¡Ù
2026.1.23 FRI
Tracklist:XIGNAL (The Intro)GALAROCK THE BOATTAKE MY BREATHNO GOODHYPNOTIZEUP NOWO.R.B (Obviously Reads Bro)4 SEASONSPS118
