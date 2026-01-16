´õ¾¯¤Ê¡Ö¶â¤Î¾¾Âû¡×¤ò»ÈÍÑ¡ª¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡Ø¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó¡Ù
¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤è¤ê¡Ø¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÂûÎÁÍý¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö³äË£ Èõ»³¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìÇÕ¤¬¡¢113Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡Ø¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó¡Ù
¾¦ÉÊÌ¾¡§¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
²Á³Ê¡§1,880±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâ¤Î¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò 113Å¹ÊÞ¸ÂÄê
´Æ½¤¡§³äË£ Èõ»³¡Ê·§ÌÚ¥·¥§¥Õ¡Ë
»ÈÍÑ¿©ºà¡§¥Ö¡¼¥¿¥ó¡¦¥²¥Í¥¬»º¡Ö¶â¤Î¾¾Âû¡×
¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¤¬¡¢¾¾ÂûÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö³äË£ Èõ»³¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³äË£ Èõ»³¡×¤Î·§ÌÚ¥·¥§¥ÕÈ¯°Æ¤Î¤â¤È¡¢¾¾Âû¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¤Î¤¦¤Á113Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´õ¾¯¤Ê¡Ö¶â¤Î¾¾Âû¡×¤ÈÆÃÀ½¾ßÌý¥¿¥ì
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎºÇÂç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Î¼Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¹ñÍÃÏ¡¦»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤Î¤ßºÎ¼è¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¥é¥ó¥¯ÉÊ¼Á¤Î¡Ö¶â¤Î¾¾Âû¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£
¤³¤Î´õ¾¯¤Ê¾¾Âû¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë´Å»Ý¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë·§ÌÚ¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¾ßÌý¥¿¥ì¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¾ÂûËÜÍè¤Î¹á¤ê¤òÎÏ¶¯¤¯Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëË§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤È¡¢¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»Ý¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÞÕ¿È¤Î°ìÇÕ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ó¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
