ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÇîÍ÷²ñ2026¡×½é½ÐÅ¹¡ª¥×¥ì¥Þ¡Ö¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È(R)¥é¥Ü¡×

¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È(R)¥é¥Ü¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤è¤êºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÇîÍ÷²ñ2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¿©²°¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÇºà¤ÈÀ½Ë¡¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Öºá°´¶¥¼¥í¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È(R)¥é¥Ü
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡Á2·î14Æü(ÅÚ)
½ÐÅ¹¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬¡ÖGREEN AGE¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7
±¿±Ä¡§¥×¥ì¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È(R)¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¼«Á³¿©¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ö¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¯¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥ì¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÍ¢Æþ¤«¤éßäÀù¡¢À½Â¤¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Çòº½Åü¡¢Æý²½ºÞ¡¢¹áÎÁ¡¢¹çÀ®ÊÝÂ¸ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤ËÄãGI¤ÎÍµ¡¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¥¼¥í¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦À¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿8³¬¡ÖGREEN AGE¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºîÀè¹ÔÈÎÇä¤È¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´õ¾¯¤ÊÅì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë»º¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ªÇÀ²È¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê´Ø·¸¤ÇÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£
ÁÇºàËÜÍè¤Îµ¡Ç½À¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢»ºÃÏ¤´¤È¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ä»ºÃÏ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖGREEN AGE¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤âÅÐ¾ì
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä·ÏÎóÅ¹¡Ö¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥¸¥§¥é¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶Ë¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ÁÇºà¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¸åÌ£¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥É¥é¥¸¥§¤Ê¤É¤âÅ¸³«
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ºÃÏÊÌ¤Î¡Ö¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È¡¦¥É¥é¥¸¥§¡×¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
³«Å¹¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø¥×¥ì¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥«¥«¥ª¥ì¡¼¥È(R)¥é¥Ü¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
